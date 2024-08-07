不甩「簡七段」嘲諷 簡舒培再揭柯文哲2個「唯一」獨厚京華城
民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間的京華城容積率案，近日再度引發輿論熱議。柯文哲日前黨慶嘲諷北市議員簡舒培是「簡七段」不用理會，不過，簡舒培仍持續揭露案情，出示北市都發局資料強調，柯文哲確有「二個唯一」證實他「獨厚」、「圖利」京華城。
記者林詠青／台北報導
民進黨台北市議員簡舒培指出，柯文哲日前公開承認京華城案就是「圖利」，她也揭露京華城案的容積獎勵是柯文哲親簽，「但柯文哲卻對自己有沒有親簽打死不認」。簡舒培出示她向北市都發局索資文件表示，京華城案是柯文哲任內「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案，並且由柯文哲親自簽准決行。同時，京華城案也是柯文哲任內「唯一」由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案。
簡舒培說，她向市府詢問柯文哲第二屆任期內，有哪些民間申請的都市計畫變更案由市長親自簽准？結果市府的回覆證實只有京華城一案。而京華城案以都市更新申請容積獎勵，都發局以非屬都更區域、依法無據，退回京華城都市計劃變更草案，「但柯市府轉身立即召開專家學者諮詢會議，幫京華城解套甚至取得創紀錄的840%容積」。且柯文哲8年市長任內「唯一」一場專家學者會議，就是幫京華城解套。
簡舒培強調，柯文哲塑造出一副不近人情的酷吏模樣，沒想到遇到了京華城，「柯市長搖身一變成了慈祥和藹的柯阿北」，對京華城這個民間機關的陳情案關愛備至，用一個個「台北市長」的章協助層層闖關。
她並嘲諷文哲連確定是自己親筆簽名的藍白合六點協議都能翻桌不算數，「可能也覺得蓋章簽日期沒有什麼責任」。