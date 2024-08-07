鄭伊健11月高雄開唱「舒淇露面力挺」！她想當嘉賓被拒　原因曝光

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以主演「古惑仔」系列及《極速傳說》等電影而紅遍全亞洲的香港男神鄭伊健，即將到高雄開唱，睽違2年多再次來台掀「極速」旋風，他也特別來台四天三夜做一系列的宣傳活動。今日在記者會上鄭伊健一現身，就掀起全場媒體及等候多時的粉絲騷動，鄭伊健難掩興奮地跟粉絲們打招呼，提及許久未與歌迷碰面的感受及開唱心情，他表示「這是我第一次到台灣做大型個唱，心情上有點緊張，也會有點擔心，因為過往演唱會去了很多不同地方，但一直沒有機會來台灣開唱，這期間也陸續收到許多台灣粉絲留言希望能辦台灣場，如今終於完成心願，我跟團隊會盡力做出一場精采的演出呈現給大家，也希望每一位觀眾都可以帶著開心的回憶離場，這也是我每次開唱的目標及希望！」
今日記者會上，婁峻碩還化身「超級粉絲」驚喜現身記者會，獻上台灣小吃「大碗冰」代表鄭伊健高雄開唱「滿滿好料」，這也讓鄭伊健想起2年多前來台灣拍戲的回憶，「上次來拍戲大概在台灣待了快三個月時間，讓我更加了解台灣這邊的人文風情，而且每天工作氛圍都很開心，也認識了導演及許多很棒製作團隊及演員，像是婁峻碩、李李仁等人。」鄭伊健更對台灣美食的印象深刻，他笑說「好吃的太多了！各式各樣的麻辣鍋，小籠包、豆漿飯糰、綠豆冰沙、鹹酥雞等等，而且早餐店超有特色！我記得有吃過一間早餐店的炭燒吐司跟奶茶超好吃，還有一家拉麵店的蝦頭湯口味超美味，吃了好多次！」
除了婁峻碩之外，女神舒淇、天王任賢齊還一起錄製影片祝賀，兩位一同「出招」，其中舒淇為鄭伊健開金嗓甜唱〈歡迎歌〉，還現場跟鄭伊健「點歌」，並放起了他的經典粵語歌〈全城效應〉MV，還隨著MV擺動哼出歌詞，超級俏皮可愛。另外任賢齊則特別推薦鄭伊健高雄地道的美食及旅遊行程，還建議鄭伊健可以嘗試茄子蛋的〈浪子回頭〉。
值得注意的是，舒淇還在影片中提問，「為什麼這次不需要我做你的嘉賓呢？」鄭伊健受訪時先是開玩笑表示，「因為她太忙了，請她是很貴的」，且說舒淇主要是幫忙宣傳，以前也有找過對方當嘉賓，不過擔心太勞煩對方，所以沒有主動邀約，屆時演唱會期間若舒淇在台灣，可能會邀請舒淇來看演唱會。他也解釋，自己的演唱會和其他的演唱會不同，邀請嘉賓主要就是配合表演，都不會說話，就像看電影的感覺，所以也要看對方能不能配合。鄭伊健演唱會門票將於8月8日在KKTIX及FAMIPORT上開賣。