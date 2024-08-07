高市第十八屆傑出父親選拔　15位企業家獲選

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協會理事長黃良華表示，今年受各社團推薦的優秀人員共有45位，經選拔委員初審、訪視、複審，再邀請高雄市議會前議長莊啟旺擔任決審主委，高市府社會局代表-人團科科長王同選、學界代表-高雄中學校長莊福泰、社團代表-高雄市會計師公會理事長李春宗、公正代表-高雄市律師公會理事長謝國允等人為決審委員，選出15位傑出父親。
黃良華說，高雄市模範父親協會源自福澤基金會的「良父俱樂部」，歷史相當悠久，現正著手編著成立50年的年鑑。協會目前原有會員241位，今年新加入15位，達256位，希望凝聚這些成就非凡的一群人攜手做公益，照亮社會的每一個角落，幫助每一個需要被幫助的人。
協會副理事長黃金柱表示，協會從民國64年起，每年頒發「優秀青年學生獎學金」，照顧失怙與清寒優秀學子，且舉辦大規模捐血活動，更捐助許多公益團體或社會弱勢，回饋社會。
協會基金會主委邱鑄山表示，協會每年在選拔「傑出父親」的過程相當嚴謹，歷經半年時間，除要了解候選人的家庭及子女目前的狀況外，還需要了解候選人的事業及經濟基礎是否具有一定的能力，因為選拔出來的傑出父親除各方面都很優秀而獲得表揚之外，目前協會有超過54%的經費都用在社會公益。
「高雄市第十八屆傑出父親」當選名單有：魏進坤、陳東進、陳喬峯、黃耀山、姜育明、洪文堂、吳國隆、陳昭宏、張瑞仁、呂興吉、林琮隆、朱慶福、蕭竣豪、簡天保、潘客煌。