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高市第十八屆傑出父親選拔　15位企業家獲選

▲高雄市模範父親協會舉辦「第十八屆傑出父親」共有15位傑出父親獲表揚。（圖／高雄市模範父親協會提供）
▲高雄市模範父親協會舉辦「第十八屆傑出父親」共有15位傑出父親獲表揚。（圖／高雄市模範父親協會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

8月8日是一年一度的父親節，為表揚家庭美滿、品德優良、子女優異、熱心公益、事業有成的傑出父親，以發揚傳統孝道，尊重倫理道德，提升社會的善良風氣，高雄市模範父親協會舉辦「高雄市第十八屆傑出父親」選拔，共有15位傑出父親受表揚，並將於8月24日舉行頒獎典禮並頒發當選證書。

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高雄市模範父親協會每年都向社會局函文核備舉辦傑出父親選拔活動，凡是家庭幸福美滿、子女教育有成以及在事業上有所成就的爸爸們經過合法設立的機關團體或社團推薦，即能參加選拔活動。

▲高雄市第十八屆傑出父親當選人舉行座談會。（圖／高雄市模範父親協會提供）
▲高雄市第十八屆傑出父親當選人舉行座談會。（圖／高雄市模範父親協會提供）
協會理事長黃良華表示，今年受各社團推薦的優秀人員共有45位，經選拔委員初審、訪視、複審，再邀請高雄市議會前議長莊啟旺擔任決審主委，高市府社會局代表-人團科科長王同選、學界代表-高雄中學校長莊福泰、社團代表-高雄市會計師公會理事長李春宗、公正代表-高雄市律師公會理事長謝國允等人為決審委員，選出15位傑出父親。

黃良華說，高雄市模範父親協會源自福澤基金會的「良父俱樂部」，歷史相當悠久，現正著手編著成立50年的年鑑。協會目前原有會員241位，今年新加入15位，達256位，希望凝聚這些成就非凡的一群人攜手做公益，照亮社會的每一個角落，幫助每一個需要被幫助的人。

協會副理事長黃金柱表示，協會從民國64年起，每年頒發「優秀青年學生獎學金」，照顧失怙與清寒優秀學子，且舉辦大規模捐血活動，更捐助許多公益團體或社會弱勢，回饋社會。

協會基金會主委邱鑄山表示，協會每年在選拔「傑出父親」的過程相當嚴謹，歷經半年時間，除要了解候選人的家庭及子女目前的狀況外，還需要了解候選人的事業及經濟基礎是否具有一定的能力，因為選拔出來的傑出父親除各方面都很優秀而獲得表揚之外，目前協會有超過54%的經費都用在社會公益。

「高雄市第十八屆傑出父親」當選名單有：魏進坤、陳東進、陳喬峯、黃耀山、姜育明、洪文堂、吳國隆、陳昭宏、張瑞仁、呂興吉、林琮隆、朱慶福、蕭竣豪、簡天保、潘客煌。

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