屏東縣與紐西蘭羅托路亞市簽署MOU

屏東縣長周春米與紐西蘭羅托路亞市長塔妮亞·塔普賽爾，今（7）日透過視訊簽署友好交流協定（MOU），共同為台紐雙方的友誼寫下新頁。周春米表示，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一大重要進展，期待未來雙方在南島原民文化、城市永續發展、教育等面向深化合作。
記者莊全成／屏東報導
簽署儀式在縣府舉行，由我駐奧克蘭台北經濟文化辦事處長陳詠韶越洋見證。這是周春米繼今年1月與日本鹿兒島縣簽署MOU後，再次與國際重要城市締結友好關係。塔普賽爾市長於2022年成為該市首位毛利裔女性市長，周春米也在同年成為屏東第一位女性縣長，兩地在女性首長的帶領下展現新風貌。
周春米指出，屏東及紐西蘭在官方及民間交流頻繁。塔普賽爾市長今年3月來台參加「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」，並在外交部引薦下南下屏東進行友好交流。雙方藉由此次MOU的簽署，期望能在南島民族文化、兩地學校教育及城市永續發展等三大面向進一步合作與交流。
塔普賽爾市長表示，非常高興能與屏東締結友好關係。羅托路亞市近4成的人口為毛利人，與台灣原住民族有著深厚的淵源。她今年3月來台特別南下屏東追溯南島文化根源，發現屏菸1936文化基地的雕刻藝術風格與自己的城市極為相似，希望未來能在原民母語保存上有更深入的探討，並促成羅托路亞市的學生到訪屏東進行實質交流，讓原民藝術更加發揚光大。