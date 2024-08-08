旅客最愛台灣伴手禮！台北101揭「熱銷排行榜」：它賣10天秒完售

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TOP1台北101紀念酒：台北101紀念酒1977馬祖窖藏，是市場年份最高陳高，有「台灣第一酒」美稱，不僅裝承著最具台灣特色的頂級高粱，以釉色窯燒技術呈現台北101建築輪廓的瓶身與陶瓷對杯，藝術品級的細膩工藝，堪稱是最具有深度、文化、品味內涵的精品之選，每年僅1500瓶限量供貨。
TOP2台北101中秋月餅禮盒：連續三年推出的台北101中秋月餅禮盒，年度雖排名第二，卻是季節性第一，曾創下2022年上市十日內六千盒立即售罄佳績、2023年預購期間單月上萬盒的發售紀錄。今（2024）年台北101準備破萬盒貨量，不過按照目前預購狀況，官方預估8月20日有機會完售。
TOP3為台北101 BE@RBRICK聯名潮牌玩具，後面排名依序為台北101客製茶包禮盒、台北101鐵盒餅乾-日景手繪款、3D系列-216片拼圖 「#3晚霞」、台北101皮革箱麻將、台北101造型巧克力禮盒16入、台北101建築造型水晶21cm、TAIPEI觀山肥皂禮盒。
台北101表示，雖說觀景台主力客群為海外旅客，不過禮品部銷量數據顯示，國人購買佔比數量高於外國人，且熱銷的台北101紀念酒、台北101中秋月餅禮盒主要購買客群都是台灣國人，而海外旅客最熱銷的是「台北101客製茶包禮盒」，尤其受到日本旅客喜愛，主因除了售價親民外，小體積方便行李托運，也是海外旅客首選茶包的主因之一。
隨著中秋佳節即將到來，台北101今年兩款月餅（8入典藏款、6入經典款）即日起至8月20日已經開放預購，月餅外盒再度融入跨年煙火設計，將視覺焦點定格在台北101煙火燦爛美好的瞬間，融合現代美學並洋溢節慶氣氛，更賦予了禮盒匯聚「台灣好物」的聯想。
「台北101月餅禮盒6入經典款」，售價1280元，早鳥預購價1088元，內含1顆蓮蓉松子、1顆紅棗褔圓、1顆XO干貝三款美味廣式月餅和3顆菠蘿蛋黃酥。傳統廣式月餅外皮油潤內餡滑香，鹹甜皆有款式豐富，而菠蘿蛋黃酥外皮層層酥脆，蛋黃鹹香內餡不甜膩，烤箱加熱5至8分鐘菠蘿皮更是酥脆噴香，愛吃台式月餅的你一定不能錯過。
另外一款「台北101月餅禮盒8入典藏款」，定價1680元，早鳥預購價1428元，內含：1顆伍仁廣式月餅、1顆棗泥核桃廣式月餅，1顆奶黃流心、1顆焦糖瑪琪朵流心與2顆菠蘿蛋黃酥。今年，特別將二款經典台灣高山茶納入禮盒，名聞遐邇的「嶢陽阿里山烏龍茶」、「嶢陽高山蜜香紅茶」，讓消費者能佐茶香賞明月，格外充滿雅趣。
此外，今年中秋節Häagen-Dazs以「懈逅繁星美月」為主題，推出今年最夢幻的冰淇淋月餅禮盒，不僅打造多款風味升級冰淇淋月餅，更再次聯名馬卡龍大師Pierre Hermé 重磅回歸法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒，此外也推出大人小孩都喜愛的迪士尼皮克斯聚獻系列聯名中秋禮盒，讓美好團圓夜驚喜連連。即日起，Häagen-Dazs冰淇淋月餅禮盒早鳥優惠開跑，9月1日前預購最高更可享72折優惠。
必買包括「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒」與甜點界畢卡索Pierre Hermé再度攜手的經典之作，馬卡龍與濃郁冰淇淋的完美結合，為送禮時刻注入獨特的法式祝福，每盒售價1680元／9入；「迪士尼皮克斯聚獻系列」迪士尼皮克斯系列，讓大人小孩都期待的全新冰淇淋月餅，眾多受歡迎的皮克斯角色躍上月餅設計，展現最趣味的中秋禮盒，每盒售價1680元／6入。