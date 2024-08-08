南亞技術學院遭控打壓揭弊前奧運國手　高教工會提不當勞動裁決

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吳師控訴，由於南亞技術學院所為，明顯違反現行教育法令，他也不敢苟同這種販賣文憑、及詐領經費的方式，「108學年第二學期開始，我拒絕再次前往授課，由此得罪學校高層等人，學校便以各種整肅手段對付，包含：逼辭行政、調換系所、考評不及格，甚至到現在的完全不排課程，惡意要資遣我。」
吳師表示，曾在今年4月1日與高教工會一起召開記者會，勇於揭發學校弊案，而且為了回應南亞技術學院說法，藉由學校教職員群組，轉貼高教工會相關權益訊息與報導，卻遭學校透過破壞教職員團結的名義，將他退群、噤聲，不讓他進行相關活動，「完全違背民主法治與侵害言論自由。」
吳師強調，就在國人關注奧運、關注體育賽事的時候，身為前任奧運國手的他，遵從《教師法》第32條規定，積極維護學生受教之權益，並且嚴守職分，本於良知發揚師道及專業精神，然而卻因不願同流合汙，南亞技術學院就要將他資遣，工作權招致踐踏，「我們還是法治國家嗎？」
高教工會表示，南亞技術學院是在踐踏全國大專校院教師的工作尊嚴與言論自由，絕對不會容忍。因此今日偕同吳師召開記者會，並向勞動部提出「不當勞動行為裁決」，要求政府嚴懲不當打壓作為，也對各個大專校院喊話，尊重教師監督校務的權利。