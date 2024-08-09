陳詩媛無名指驚見「戒指」！王齊麟帶她見父母　粉絲瘋猜好事近了

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王齊麟昨（8）日透過IG限時動態發文曬照，分享自己帶弟弟跟女友一起去打羽球的畫面，並在貼文中寫下：「金牌的女友終於開始打球了。」打完球之後又將陳詩媛帶回家一起吃飯，並拍下弟弟跟他們一起吃飯的畫面，沒想到陳詩媛比YA的手勢時，被發現無名指上居然戴著戒指，加上先前王齊麟多次表明想結婚的意願，也有網友在社群上許願他們可以永遠在一起，他也回覆表示：「沒問題！」讓外界看了都覺得兩人好事近了。
陳詩媛現身管制區接機挨轟 王齊麟心疼仍理性面對酸民
此外，陳詩媛7日現身機場為男友王齊麟接機，被不少酸民攻擊，還被質疑「為什麼能進出管制區？」後來體育署出面解釋：「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示：「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」
而王齊麟在得知女友遭到酸民攻擊後，他也難過表示：「留言真的有點過分了。」也擔心如果繼續放閃，可能會害女友又被罵，他不捨表示：「都是十元被攻擊，我會難過。」還附上心碎符號。不過，王齊麟也強調：「雖然看到女友被欺負很生氣，但還是要好好對話，不會讓事態升級。」表明自己會冷靜面對酸民，不會跟酸民們惡言相向。
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