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陳詩媛無名指驚見「戒指」！王齊麟帶她見父母　粉絲瘋猜好事近了

▲陳詩媛（左圖左）無名指「被戒指套牢」！王齊麟（左圖右）88節帶她回家見父母還一起吃飯，曬女友與全家合照超甜蜜。（圖／王齊麟Threads、臉書）
▲陳詩媛（左圖左）無名指「被戒指套牢」！王齊麟（左圖右）88節帶她回家見父母還一起吃飯，曬女友與全家合照超甜蜜。（圖／王齊麟Threads、臉書）

記者洪生儒／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟和李洋，在巴黎奧運奪得金牌，創下2連霸的佳績，在7日回國時，因為王齊麟的女友陳詩媛現身接機，遭到不少酸民攻擊。不過，兩人依然開心放閃，繼續享受甜蜜的時光，王齊麟還曬出帶女友見家長的照片，意外被發現陳詩媛的無名指上配戴著戒指，掀起網友熱烈討論。

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王齊麟帶女友打球、回家吃飯　驚見陳詩媛無名指有戒指

王齊麟昨（8）日透過IG限時動態發文曬照，分享自己帶弟弟跟女友一起去打羽球的畫面，並在貼文中寫下：「金牌的女友終於開始打球了。」打完球之後又將陳詩媛帶回家一起吃飯，並拍下弟弟跟他們一起吃飯的畫面，沒想到陳詩媛比YA的手勢時，被發現無名指上居然戴著戒指，加上先前王齊麟多次表明想結婚的意願，也有網友在社群上許願他們可以永遠在一起，他也回覆表示：「沒問題！」讓外界看了都覺得兩人好事近了。

▲台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟和李洋，在巴黎奧運奪得金牌，創下2連霸的佳績。（圖／王齊麟臉書）
▲台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟和李洋，在巴黎奧運奪得金牌，創下2連霸的佳績，讓全台民眾都為此感動不已。圖為王齊麟。（圖／王齊麟臉書）
陳詩媛現身管制區接機挨轟　王齊麟心疼仍理性面對酸民

此外，陳詩媛7日現身機場為男友王齊麟接機，被不少酸民攻擊，還被質疑「為什麼能進出管制區？」後來體育署出面解釋：「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示：「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」

而王齊麟在得知女友遭到酸民攻擊後，他也難過表示：「留言真的有點過分了。」也擔心如果繼續放閃，可能會害女友又被罵，他不捨表示：「都是十元被攻擊，我會難過。」還附上心碎符號。不過，王齊麟也強調：「雖然看到女友被欺負很生氣，但還是要好好對話，不會讓事態升級。」表明自己會冷靜面對酸民，不會跟酸民們惡言相向。

▲王齊麟8日透過IG限時動態發文曬照，分享自己帶弟弟跟女友一起去打球的畫面，並在貼文中寫下：「金牌的女友終於開始打球了。」（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟8日透過IG限時動態發文曬照，分享自己帶弟弟跟女友一起去打羽球的畫面，並在貼文中寫下：「金牌的女友終於開始打球了。」（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟拍下弟弟跟他們一起吃飯的畫面，沒想到陳詩媛比出YA的手勢時，被發現無名指上居然戴著戒指。（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟拍下弟弟（右）跟他們一起吃飯的畫面，沒想到陳詩媛（左）比出YA的手勢時，被發現無名指上居然戴著戒指。（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟帶女友回家見父母，還一起拍下全家人的合照，看起來相當幸福又甜蜜，不少網友都敲碗希望兩人快結婚。（圖／王齊麟臉書）
▲王齊麟（左2）帶女友陳詩媛（中）回家見父母，還一起拍下全家人的合照，看起來相當幸福又甜蜜，不少網友都敲碗希望兩人快結婚。（圖／王齊麟臉書）

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