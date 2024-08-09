郭婞淳巴黎奧運奪銅！《星光》盧學叡感動哭了 曝身分竟是她舅公
有著「舉重女神」封號的郭婞淳，這一次帶傷出征巴黎奧運，在59公斤級比賽中為台灣奪下銅牌，創下運動生涯中第三面奧運獎牌，讓全台民眾都為此感動不已，紛紛在電視機前面替她歡呼。而歌手盧學叡身為郭婞淳的舅公，他也緊張地守在電視前為她打氣，在看到郭婞淳拿下銅牌之後，他也興奮直呼：「愛你，超愛！」
記者洪生儒／綜合報導
郭婞淳巴黎奧運奪銅牌 成連續3屆奧運奪牌第一人
郭婞淳過去參加奧運累積了相當可觀的戰績，曾在里約奧運奪下銅牌，在東京奧運時則奪下金牌，在昨（8）日的巴黎奧運59公斤級的比賽中，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤的佳績，奪下銅牌，為台灣又拿下一面獎牌，她也因此成了台灣連續3屆奧運都奪牌的第一人，讓全台民眾都為此相當感動。
盧學叡為郭婞淳打氣 親曝兩人有血緣關係
而歌手盧學叡在8日晚上也準時守在電視機前面，鎖定巴黎奧運的賽事，觀看郭婞淳比賽的過程，他緊張又興奮地替郭婞淳加油打氣，也透過IG限動發文寫道：「好好享受」、「開把就平奥運紀錄，我要哭了！保持婞念。」在得知郭婞淳拿下銅牌之後，盧學叡也激動直呼：「愛你，超愛！」
其實，盧學叡在2007年時，從選秀節目《超級星光大道》出道，現年36歲的他，比郭婞淳還要大6歲。根據《TVBS新聞網》報導，盧學叡透露他一直以為自己跟郭婞淳是同輩，沒想到在家中長輩的告知下，他才知道原來自己居然是郭婞淳的舅公，讓他感到相當驚訝也哭笑不得。