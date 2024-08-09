林郁婷拚奧運金牌！眾揪「拳擊賽男女1差異」 內行揭IBA背後深意
「拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級項目中，以5：0全勝之姿擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），闖進金牌戰，吳詩儀、陳念琴也分別以60公斤級和66公斤級奪下銅牌，戰果豐碩。緊張觀賽的同時，有網友發文詢問「為何只有女子拳擊要戴頭盔？」不少人表示也有相同疑問。
記者劉彦誼／綜合報導
網友在社群媒體「Dcard」寫道「為什麼拳擊比賽只有女生要戴帽子，男生卻不用？」專家說明，1984年時，有一位韓國選手在拳擊場上發生致死意外，自此，國際拳擊協會（IBA）強制規定比賽一律須配戴防護頭盔。
然而，愈來愈多研究顯示頭盔「不一定能為選手帶來保護」，選手可能會因頭盔而有過多安全感，容易誤判對手動作，且頭盔讓頭部的目標變大，反而更容易被打到，甚至研究表明「戴頭盔後發生腦震盪機率不減反升！」所以從2016年里約奧運起，奧運主辦方取消男選手戴頭盔的規定。
但為何只有男性不用戴頭盔？只因此項研究「僅做過男性」，女性拳擊選手還是必須依照規定配戴防護頭盔。
目前國際奧會（IOC）並未將拳擊項目納入2028洛杉磯奧運賽程中，其表示若洛杉磯奧運想舉辦拳擊項目，必須成立新的全球管理機構，不少網友表示「不管戴頭盔不戴頭盔，都想在下屆奧運看到台灣拳擊選手上場比賽。」