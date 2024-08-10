孫振今晚22:41登場！奧運霹靂舞項目、賽程　免費直播線上看點此

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霹靂舞（Breaking）又稱地板舞、布雷克舞，是一種街舞風格，獨有的Battle（對決）文化，使之成為熱門的嘻哈舞。霹靂舞首次登上奧運舞台，巴黎奧運霹靂舞項目分為男子個人賽及女子個人賽，各有16名選手，比賽都是1對1「Battle」。
霹靂舞男子個人賽今（10）晚22:00開始，16名選手在循環賽分4組，每位選手都會和組內3人Battle，再比8強賽、4強賽，以及最後銅牌戰、金牌戰。我國選手孫振循環賽是D組，孫振預計在22:41登場，先對上摩洛哥選手Billy，接下來是23:31對決荷蘭選手Menno、00:14迎戰哈薩克選手Amir。
今年25歲的孫振，出生在1999年「921大地震」當天，故取名「振」，而他的英文名字則是「Quake」（震動、地震）。孫振曾提過，是因為小時候看黃立行的 〈音浪〉MV、11歲看電影《 舞力全開2》，深深被街舞吸引，才開始學跳Breaking，沒想到有朝一日跳進奧運殿堂。
🟡孫振霹靂舞賽程時間、直播頻道資訊
◼️循環賽（D組）｜22:00，頻道：愛爾達體育1台、華視、公視3台
（孫振22:41對摩洛哥Billy、23:31對荷蘭Menno、00:14對哈薩克Amir）
◼️8強賽、4強賽（若晉級）｜8月11日02:00起，頻道：愛爾達體育2台
◼️銅牌戰（若晉級）｜8月11日03:15，頻道：愛爾達體育2台
◼️金牌戰（若晉級）｜8月11日03:23，頻道：愛爾達體育2台
🟡孫振霹靂舞循環賽線上直播哪裡看：
◼️Hami Video：Hami熱播台（點此去）免費觀看孫振循環賽（需註冊登入、有廣告）
◼️愛爾達體育1台（需付費）
21:50 奧運 孫振 霹靂舞 男子資格賽 8/10 LIVE
◼️愛爾達體育2台（需付費）
01:50 奧運 霹靂舞 男子決賽 8/11 LIVE
🟡孫振霹靂舞循環賽電視節目表
◼️公視3台（CH11）
21:50 【2024巴黎奧運 霹靂舞】 2024巴黎奧運
◼️華視
21:30-01:00 霹靂舞 B-Boy循環賽
◼️中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）21:50 首播 奧運 孫振 霹靂舞 男子資格賽 8/10 LIVE
愛爾達體育2台（CH201）01:50 新播 奧運 霹靂舞 男子決賽 8/11 LIVE