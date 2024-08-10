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孫振今晚22:41登場！奧運霹靂舞項目、賽程　免費直播線上看點此

▲中華隊選手孫振，是巴黎奧運霹靂舞項目「台灣第一人」出賽，預計今晚22時41分登場，和摩洛哥選手Billy進行Battle。（圖／高市青年局提供）
▲中華隊選手孫振，是巴黎奧運霹靂舞項目「台灣第一人」出賽，預計今晚22時41分登場，和摩洛哥選手Billy進行Battle。（圖／高市青年局提供）

記者黃韻文／綜合報導

本屆巴黎奧運亮點之一，便是首度將街頭舞蹈的霹靂舞（Breaking）納入比賽項目，而中華隊選手孫振（Quake）也成為台灣第一人，出賽奧運霹靂舞項目。孫振預計在今（10）晚22時41分登場，《NOWnews》整理奧運霹靂舞項目、賽程時間，以及今晚電視頻道、網路線上免費直播哪裡看。

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🟡霹靂舞是什麼？
霹靂舞（Breaking）又稱地板舞、布雷克舞，是一種街舞風格，獨有的Battle（對決）文化，使之成為熱門的嘻哈舞。霹靂舞首次登上奧運舞台，巴黎奧運霹靂舞項目分為男子個人賽及女子個人賽，各有16名選手，比賽都是1對1「Battle」。

▲孫振前往歐美國家交流比賽時，特別有感於他們「玩」霹靂舞的態度，不管觀眾或對手，從不吝惜給予舞者掌聲。（圖片提供 / 孫振）
▲霹靂舞（Breaking）是一種街舞，特色之一是Battle文化，圖為孫振前往歐美國家交流比賽。（圖／孫振提供）
霹靂舞男子個人賽今（10）晚22:00開始，16名選手在循環賽分4組，每位選手都會和組內3人Battle，再比8強賽、4強賽，以及最後銅牌戰、金牌戰。我國選手孫振循環賽是D組，孫振預計在22:41登場，先對上摩洛哥選手Billy，接下來是23:31對決荷蘭選手Menno、00:14迎戰哈薩克選手Amir。

今年25歲的孫振，出生在1999年「921大地震」當天，故取名「振」，而他的英文名字則是「Quake」（震動、地震）。孫振曾提過，是因為小時候看黃立行的 〈音浪〉MV、11歲看電影《 舞力全開2》，深深被街舞吸引，才開始學跳Breaking，沒想到有朝一日跳進奧運殿堂。

▲臺灣霹靂舞好手孫振（B-Boy Quake）成功替臺灣奪下一張史無前例的奧運門票，距離奧運開幕倒數10天，孫振透露過去這段期間，幾乎都沉浸70、80年代的霹靂舞經典樂曲裡，一定為賽事做好萬全準備，進入8強只是基本目標。（圖／國訓中心提供）
▲台灣霹靂舞好手孫振（Quake）替台灣奪下史無前例的奧運門票，成為出戰奧運霹靂舞「台灣第一人」。（圖／國訓中心提供）
🟡孫振霹靂舞賽程時間、直播頻道資訊
◼️循環賽（D組）｜22:00，頻道：愛爾達體育1台、華視、公視3台
（孫振22:41對摩洛哥Billy、23:31對荷蘭Menno、00:14對哈薩克Amir）
◼️8強賽、4強賽（若晉級）｜8月11日02:00起，頻道：愛爾達體育2台
◼️銅牌戰（若晉級）｜8月11日03:15，頻道：愛爾達體育2台
◼️金牌戰（若晉級）｜8月11日03:23，頻道：愛爾達體育2台

🟡孫振霹靂舞循環賽線上直播哪裡看：
◼️Hami Video：Hami熱播台（點此去）免費觀看孫振循環賽（需註冊登入、有廣告）

◼️愛爾達體育1台（需付費）
21:50 奧運 孫振 霹靂舞 男子資格賽 8/10 LIVE

◼️愛爾達體育2台（需付費）
01:50 奧運 霹靂舞 男子決賽 8/11 LIVE

▲直播派對。（圖／華視提供）
▲8月10日晚間在信義新光三越香堤廣場有霹靂舞戶外直播派對。（圖／業者提供）
🟡孫振霹靂舞循環賽電視節目表
◼️公視3台（CH11）
21:50 【2024巴黎奧運 霹靂舞】 2024巴黎奧運 

◼️華視
 21:30-01:00 霹靂舞 B-Boy循環賽

◼️中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）21:50  首播 奧運 孫振 霹靂舞 男子資格賽 8/10 LIVE
愛爾達體育2台（CH201）01:50  新播 奧運 霹靂舞 男子決賽 8/11 LIVE

▲2024巴黎奧運公視轉播賽事節目表。（圖／公視提供）
▲2024巴黎奧運公視轉播賽事節目表。（圖／公視提供）

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