王惠美公開討錢大家都笑了　賴清德卻喊這4人通通「站起來」

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王惠美一開始就稱賴清德「尊敬的賴總統」，還說賴清德蒞臨二林地區、讓大家非常振奮。她指出這地區的人口外流最嚴重，老年人口比例二林鎮有22%、大城鄉有27%，接著向總統拜託，希望中央協助推動二林精密園區，讓二林有發展的機會，不要因為沒有產業，導致人口不斷外流。
王惠美提到地方推動長照，彰化52處日照中心除了自籌32.4億，感謝衛福部支持16.9億，目前已有18棟整合式社福大樓，但還有幾個地方的經費，中央還沒核准下來，接著如數家珍唸起永靖、田尾、埔鹽、和美、大村等鄉鎮，對賴清德說「拜託總統再來給我們協助，這5棟再起來，地方從0到100歲的照顧會更完善」，勇往直前、積極討錢的模樣，引起現場持續大笑和掌聲不斷。
曾在彰化執業的衛福部次長周志浩，致詞完要下台時，被賴清德喊住，指他沒公開回應王惠美的需求。周志浩連忙說，剛剛在台下和王惠美私聊，縣府已向中央申請衛生所重建改建，如果立法院經費通過，衛福部將很快處理。
賴清德強調不管哪個政黨當總統，都關心台灣社會老化問題，從馬英九的長照1.0到他的長照3.0，力道不斷增強，明年經費已編至927億。此時他突然說「大家不要先鼓掌，這要立委同意才可以」，接著逐一點名在場4位女立委，請她們都站起來，4人轉身向大家點頭致意，現場一片掌聲，他接著說「如果（立法院）有過，剛剛王縣長要求的才能落實，差不多是一關卡一關」，他強調自己有心打造健康台灣，也需要立委們和社會大眾一起來推動。