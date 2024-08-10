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王惠美公開討錢大家都笑了　賴清德卻喊這4人通通「站起來」

▲總統賴清德訪視彰化縣慈恩老人養護中心，參觀身心障礙者的蔬果種植園區，縣長王惠美全程陪同。（圖／彰化縣政府提供，2024.08.10）
▲總統賴清德訪視彰化縣慈恩老人養護中心，參觀身心障礙者的蔬果種植園區，縣長王惠美全程陪同。（圖／彰化縣政府提供，2024.08.10）

記者顏幸如／彰化報導

總統賴清德今天訪視彰化縣慈恩老人養護中心，國民黨籍縣長王惠美全程陪同，致詞一開口就稱「尊敬的賴總統」、還二度感謝他蒞臨彰化人口老化、外流最嚴重的地區，接著馬上開啟全面討錢模式，細數二林精密園區、5棟整合式社福大樓都需中央幫忙，討錢討到全場大笑。賴清德不忘拉現場4位女立委共同承擔，請她們通通「站起來」，強調只要立法院通過預算，縣長的需求就能落實。

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賴清德今（10）日上午訪視彰化縣慈恩老人養護中心，除了參觀身心障礙者的蔬果種植園區，也暢談自己的長照3.0政策，剛從韓國返台的國民黨籍縣長王惠美全程陪同，4名藍綠女立委謝衣鳳、黃秀芳、陳素月、陳秀寶全到場，鄉鎮長、村里長也踴躍出席。

王惠美一開始就稱賴清德「尊敬的賴總統」，還說賴清德蒞臨二林地區、讓大家非常振奮。她指出這地區的人口外流最嚴重，老年人口比例二林鎮有22%、大城鄉有27%，接著向總統拜託，希望中央協助推動二林精密園區，讓二林有發展的機會，不要因為沒有產業，導致人口不斷外流。

▲總統賴清德訪視彰化縣慈恩老人養護中心時，不斷與縣長王惠美交換意見。（圖／彰化縣政府提供，2024.08.10）
▲總統賴清德訪視彰化縣慈恩老人養護中心時，不斷與縣長王惠美交換意見。（圖／彰化縣政府提供，2024.08.10）
王惠美提到地方推動長照，彰化52處日照中心除了自籌32.4億，感謝衛福部支持16.9億，目前已有18棟整合式社福大樓，但還有幾個地方的經費，中央還沒核准下來，接著如數家珍唸起永靖、田尾、埔鹽、和美、大村等鄉鎮，對賴清德說「拜託總統再來給我們協助，這5棟再起來，地方從0到100歲的照顧會更完善」，勇往直前、積極討錢的模樣，引起現場持續大笑和掌聲不斷。

曾在彰化執業的衛福部次長周志浩，致詞完要下台時，被賴清德喊住，指他沒公開回應王惠美的需求。周志浩連忙說，剛剛在台下和王惠美私聊，縣府已向中央申請衛生所重建改建，如果立法院經費通過，衛福部將很快處理。

賴清德強調不管哪個政黨當總統，都關心台灣社會老化問題，從馬英九的長照1.0到他的長照3.0，力道不斷增強，明年經費已編至927億。此時他突然說「大家不要先鼓掌，這要立委同意才可以」，接著逐一點名在場4位女立委，請她們都站起來，4人轉身向大家點頭致意，現場一片掌聲，他接著說「如果（立法院）有過，剛剛王縣長要求的才能落實，差不多是一關卡一關」，他強調自己有心打造健康台灣，也需要立委們和社會大眾一起來推動。

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