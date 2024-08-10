屏東新地標　新園海洋航運園區　蕭美琴見證啟用

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周春米指出，疫情後觀光迅速復甦，小琉球去年旅遊人次達到289萬。使新園海洋航運園區得以緩解東港渡船碼頭東琉線的交通壅塞，並推動東港、新園及琉球地區的航運發展。同時，屏東縣府已於今年7月起在小琉球三個潮間帶收取海洋保育費，以確保小琉球觀光資源的永續發展。
蕭美琴表示，她最近常來屏東，每次都發現新的亮點，甚至讓她考慮退休後搬到屏東居住，這番話引起了全場熱烈掌聲。她提到，屏東近年來在地方與中央的共同努力下，創造了許多具有吸引力且便捷到達的旅遊地點，如同新啟用的新園海洋航運園區，讓鹽埔漁港煥然一新，不僅提供更多元的功能，還融入了美麗的景觀設計。這座航運園區的建設不僅僅是蓋一棟建築，屏東縣府在規劃時還考慮了接駁、公共運輸及人流分散等配套措施，這才是真正促進地方全方位發展的規劃。
該中心一樓設有候船空間、便利商店及服務諮詢站；二樓為紀念品區、輕食區、展示區及辦公空間；三樓則為觀景平台，吸引遊客駐足觀賞海景。登上六樓，還能環視屏東沿海美景，天氣晴朗時甚至可看到西邊的小琉球及東邊的大武山。園區外部設有「TAIWAN Hi」3D立體彩繪階梯，預計將成為新的打卡熱點。周縣長推薦，新園海洋航運園區無論是白天、黃昏還是夜晚，都有其獨特的美景，誠邀民眾前來體驗。
縣府於8月10日、11日在鹽埔漁港舉辦「鹽琉開趴」活動，活動內容包括海邊市集、美食大fun送及親子互動體驗（遊艇DIY）等，並邀請藝人許富凱、草屯囝仔、向蕙玲、鼓鼓呂思瑋、魏如昀及孤寂輔導室等舉辦演唱會，歡迎鄉親共襄盛舉。