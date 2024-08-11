全台力挺林郁婷！奧運拳擊金牌戰3:30登場　「賽程與轉播」一次看

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拳擊比賽每場3回合，每回合3分鐘，中間休息1分鐘。總共5名裁判，每回合結束時，裁判會依據有效擊中目標區域的次數、技術和競爭力評分，3回合結束後，獲得較多評分投票者勝出。
選手除了以分數取勝外，也可以透過擊倒對手（KO)取勝，期間若選手被判定嚴重犯規，裁判可發出警告，每發出一次警告扣1分，一場賽事累計3次警告的選手會被取消資格。拳擊比賽除了分數取勝，但是嚴禁攻擊後腦及背部，以及腰帶以下部位。
台灣拳擊好手林郁婷在8日拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手Esra Yildiz Kahraman，並以「5:0」完勝，締造台灣史上奧運拳擊賽中最佳紀錄，未料Kahraman落敗後卻比出「雙X」手勢疑似炒作性別議題，掀起熱議。接下來林郁婷在金牌戰與對上的波蘭選手Julia Szeremeta年僅20歲，兩人對戰將受矚目。
此外，林郁婷能否拿到金牌也很重要，林郁婷若可以拿到金牌，不但有國光獎金2000萬元，還有加碼獎金，以及創造台灣拳擊第一面金牌的紀錄。
奧運拳擊比賽賽程與轉播資訊：
賽事項目：女子57公斤級拳擊
比賽地點：羅蘭·加洛斯球場
比賽時間：台灣時間11日3:30分
奧運拳擊轉播平台：
無線電視直播轉播
公共電視、華視
中華電信 MOD 直播轉播
愛爾達體育 1~4 台
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