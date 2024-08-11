奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「讓16歲選手跑」　觀眾傻眼

全台力挺林郁婷！奧運拳擊金牌戰3:30登場　「賽程與轉播」一次看

▲「台灣拳后」林郁婷在奧運拳擊金牌戰出場，預計在半夜3:30分登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷在奧運拳擊金牌戰出場，預計在半夜3:30分登場。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

台灣拳后林郁婷今（11）日將在奧運拳擊女子57公斤級金牌戰出場，預計在半夜3:30分出戰，對手將是波蘭女將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），林郁婷若奪金，將是台灣史上第一位奪金拳擊女將，也將創造歷史，此外，因為性別風波影響，林郁婷在預賽就遇到對手不爽比出「X」暗指性別不公，雖然國際奧會（IOC)多次強調林郁婷就是女性，但國際拳總（IBA）不斷抹黑，企圖毀掉比賽，不過林郁婷將在法國網公開賽場地羅蘭·加洛斯球場比賽，也有機會創造歷史。《NOWnews今日新聞》將介紹這次拳擊女子賽事相關規則與轉播賽制給讀者。

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奧運拳擊規則：

拳擊比賽每場3回合，每回合3分鐘，中間休息1分鐘。總共5名裁判，每回合結束時，裁判會依據有效擊中目標區域的次數、技術和競爭力評分，3回合結束後，獲得較多評分投票者勝出。

選手除了以分數取勝外，也可以透過擊倒對手（KO)取勝，期間若選手被判定嚴重犯規，裁判可發出警告，每發出一次警告扣1分，一場賽事累計3次警告的選手會被取消資格。拳擊比賽除了分數取勝，但是嚴禁攻擊後腦及背部，以及腰帶以下部位。

台灣拳擊好手林郁婷在8日拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手Esra Yildiz Kahraman，並以「5:0」完勝，締造台灣史上奧運拳擊賽中最佳紀錄，未料Kahraman落敗後卻比出「雙X」手勢疑似炒作性別議題，掀起熱議。接下來林郁婷在金牌戰與對上的波蘭選手Julia Szeremeta年僅20歲，兩人對戰將受矚目。

此外，林郁婷能否拿到金牌也很重要，林郁婷若可以拿到金牌，不但有國光獎金2000萬元，還有加碼獎金，以及創造台灣拳擊第一面金牌的紀錄。

奧運拳擊比賽賽程與轉播資訊：

賽事項目：女子57公斤級拳擊

比賽地點：羅蘭·加洛斯球場

比賽時間：台灣時間11日3:30分

奧運拳擊轉播平台：

無線電視直播轉播

公共電視、華視

中華電信 MOD 直播轉播

愛爾達體育 1~4 台

網路直播LIVE 線上看

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▲台灣拳后林郁婷性別遭質疑！名醫不忍「選手受辱」發聲：「政府有資格要求JK羅琳道歉。」（圖／JK羅琳臉書、林郁婷IG）
▲台灣拳后林郁婷性別遭質疑！名醫不忍「選手受辱」發聲：「政府有資格要求JK羅琳道歉。」（圖／JK羅琳臉書、林郁婷IG）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女王林郁婷成功晉級金牌戰，11日即將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta。（圖／美聯社／達志影像）

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