「台灣拳后」林郁婷奪巴黎奧運拳擊金牌！媽媽淚崩：她總算做到了
林郁婷做到了！「台灣女兒」拳后林郁婷今（11）日凌晨擊敗20歲波蘭好手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰奪冠。她的母親廖秀蘭在新北市府直播派對接受媒體聯訪，她提到：「非常謝謝女兒，辛苦了，回來要多多擁抱她。」，心情十分激動。廖秀蘭也說：「她辦到了！女兒在我心目中，永遠是最厲害的。」忍不住情緒。林郁婷從小因為想要幫助母親不被打，開始練拳，反而在巴黎奧運為台灣拿下首面拳擊金牌，創下歷史，而新北市長侯友宜也趁勢加碼，將發出特別獎金。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷堅持 挨拳揍肚意志力高
林郁婷面對外界霸凌、海外的欺凌，以及質疑性別問題等，她終於釋放壓力，拿到金牌後痛哭，母親也十分開心，廖秀蘭激動地說，「感謝這麼多人力挺郁婷，」她今天做到了，真的很激動，並說：「這面金牌有你們真好。」
新北市府今凌晨3點30分舉辦直播派對，當林郁婷打出漂亮攻勢時，所有人高聲歡呼，而林郁婷幾乎一路領先到尾，並且讓對手毫無招架之力，原本賽前嗆聲要打爆林郁婷的Szeremeta，也只好舉白旗投強。
林郁婷是在就讀鶯歌國中時加入拳擊隊，一路從鶯歌國中到鶯歌工商，儘管身形瘦小，但她不放棄，甚至練拳很辛苦，媽媽卻也沒有阻止她去比賽。
拳擊隊本來男女比例就懸殊，10年前林郁婷的訓練菜單，就跟男選手一樣，甚至挨拳揍肚等，更多更重，她通通吞了，所以也讓她在國際賽中發光發熱。
10多年來林郁婷不僅保護媽媽，也成了媽媽的驕傲，雖然同年齡的女孩，可能很多都嚮往玩樂或是打扮自己享受青春，但林郁婷堅持訓練，也朝著自己目標邁進，如今她有機會完成夢想，在奧運殿堂拿下台灣第一面金牌，相當不易。
不過因為國際拳總（IBA）多次刻意放話，企圖影響比賽，還質疑林郁婷的性別等，不但沒有體現運動家風度，還做出最差示範，讓中華奧會跟體育署都嚴正抗議。
IOC主席Thomas Bach日前受訪時表示，「這2位拳擊手作為女性出生，作為女性成長，擁有女性護照，並作為女性參加了多年的比賽。這就是女性的明確定義。她們作為女性的身份從未有過任何疑問。」
林郁婷之前接受訪問會全力打下金牌，賽後也說到做到，母親廖秀蘭激動地說：「她真的做到了！女兒在我心目中，永遠是最厲害的。」