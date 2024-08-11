林萱瑜被「未來公公」設計失身！鄒承恩《願望》為愛離家出走

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鄒承恩這次加入《願望》的演出，原先很擔心自己的台語，但在多位演員及經紀人的「磨練」下，很爭氣地已經漸入佳境，鄒承恩笑說開拍至今目前才稍微鬆一小口氣，而他也把劇本帶回家，邊陪家人邊讀劇本，他很感恩的笑說太太很享受，並未抱怨在家也一直讀劇本練台語，反倒是在扮演幫他對詞的角色，「因為以前拍戲她都沒機會幫我對詞，她很怕我一直翻白眼。」
劇中母親劉曉憶反對他和林萱瑜交往，不斷哭鬧情勒（情緒勒索），鄒承恩說現實生活中他超不能接受情勒，也會跟角色「冠傑」一樣反抗，只是會聰明一點先把錢領出來再離家。
從小父母都開明 鄒承恩不設限兒子交友
鄒承恩的父親過去比較嚴格，對於禮貌、禮儀的要求，幾乎沒有商量的空間。不過遇上感情，爸媽則給予很大空間，不滿意的地方只會提醒，比如和長輩吃飯衣服不能穿得太裸露，就連門禁也是「記得回家就好」，婚後岳父岳母也很開明，反而還會站在他這邊，要老婆體諒先生辛苦，也很接受他的演員職業。
孩子雖然還小，但鄒承恩已經確定將來小孩長大，對於感情的選擇也絕對不會情緒勒索，「除非他交了一位跟他媽年紀一樣的，那我可能就會跟他促膝長談，因為我沒有很早想當阿公。」而且鄒承恩相信情勒絕對是習慣性，「我相信被情勒習慣的人，也可能會莫名的一直接受被情勒這回事。」所以他覺得劇中冠傑其實滿有勇氣說走就走的。