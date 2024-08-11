林郁婷遭疑「有喉結」是男性！蒼藍鴿分析2大標準　這檢測最公平

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蒼藍鴿在影片中透露，許多觀眾看到林郁婷比賽的照片，因為她脖子上有明顯凸起，就認為她為男性，但其實那是甲狀軟骨，直言有些女性的甲狀軟骨會比較明顯，且統計指出，有20%至25%的男性沒有喉結，這並不是判斷男女的標準。至於女性是否會因為訓練而提高男性賀爾蒙濃度，蒼藍鴿坦言，這還是由基因決定，佔95%以上，男女之間的睪固酮相差15倍，而變性人因為服用雄性、雌性激素，也會在藥檢時就會發現。
以染色體來當作判定標準也是不夠精準的，蒼藍鴿表示，有女性卻是擁有XY染色體的案例，他進一步解釋，XY染色體是否會發展成為男性，是取決於「Y」之中的「SRY基因」是否啟動，假設SRY基因失能，儘管是XY染色體還是會成長為女性，「這類人雖然有Y染色體，但是她的外觀、生殖器都是女性，賀爾蒙其實也是女性水準。」
隨便質疑他人性別就是不對！ 蒼藍鴿認賀爾蒙檢測最公平
蒼藍鴿直言，國際拳總要求林郁婷提出染色體報告太超過，「林郁婷是不是真的XY無從得知，我覺得不能要求她到底要不要提出報告，不然我們隨便都可以質疑別人的性別，要她交出染色體報告」，他客觀表示，目前國際奧會使用的賀爾蒙檢測才是公平的，這才能真正判別男女之間的肌肉強度差異。
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