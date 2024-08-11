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林郁婷遭疑「有喉結」是男性！蒼藍鴿分析2大標準　這檢測最公平

▲林郁婷遭質疑有「喉結」是男性，對此YouTuber醫師蒼藍鴿也發布影片分析，那並不是喉結，並分析2大判定標準，直言賀爾蒙檢測才是公平的。（圖/達志影像/美聯社）
▲林郁婷遭質疑有「喉結」是男性，對此YouTuber醫師蒼藍鴿也發布影片分析，那並不是喉結，並分析2大判定標準，直言賀爾蒙檢測才是公平的。（圖/達志影像/美聯社）

記者吳昕蓓／綜合報導

「台灣女兒」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，擊敗20歲波蘭好手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功摘金，然而她參賽以來，不斷面對外界對她的性別質疑，還有指出她有喉結，因此斷定她為男性，對此YouTuber醫師蒼藍鴿也發布影片分析，那並不是喉結，並分析2大判定標準，直言賀爾蒙檢測才是公平的。

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▲林郁婷在金牌戰面對20歲的波蘭女將Julia Szeremeta，3回合都打得相當輕鬆。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷遭質疑是男性。（圖／中華奧會提供）
不是喉結是「甲狀軟骨」　染色體不能當作判斷性別標準

蒼藍鴿在影片中透露，許多觀眾看到林郁婷比賽的照片，因為她脖子上有明顯凸起，就認為她為男性，但其實那是甲狀軟骨，直言有些女性的甲狀軟骨會比較明顯，且統計指出，有20%至25%的男性沒有喉結，這並不是判斷男女的標準。至於女性是否會因為訓練而提高男性賀爾蒙濃度，蒼藍鴿坦言，這還是由基因決定，佔95%以上，男女之間的睪固酮相差15倍，而變性人因為服用雄性、雌性激素，也會在藥檢時就會發現。

以染色體來當作判定標準也是不夠精準的，蒼藍鴿表示，有女性卻是擁有XY染色體的案例，他進一步解釋，XY染色體是否會發展成為男性，是取決於「Y」之中的「SRY基因」是否啟動，假設SRY基因失能，儘管是XY染色體還是會成長為女性，「這類人雖然有Y染色體，但是她的外觀、生殖器都是女性，賀爾蒙其實也是女性水準。」

▲（圖／YouTube 蒼藍鴿的醫學天地）
▲蒼藍鴿在影片中透露，林郁婷脖子上的明顯凸起是甲狀軟骨。（圖／YouTube 蒼藍鴿的醫學天地）
隨便質疑他人性別就是不對！　蒼藍鴿認賀爾蒙檢測最公平

蒼藍鴿直言，國際拳總要求林郁婷提出染色體報告太超過，「林郁婷是不是真的XY無從得知，我覺得不能要求她到底要不要提出報告，不然我們隨便都可以質疑別人的性別，要她交出染色體報告」，他客觀表示，目前國際奧會使用的賀爾蒙檢測才是公平的，這才能真正判別男女之間的肌肉強度差異。

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