快收藏！盤點台灣英雄在巴黎奧運的高光時刻　林郁婷、郭婞淳上榜

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台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，擊敗世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，拿下奧運金牌二連霸，且自上屆東京奧運小組賽首場吞敗後，就開啟無敵模式，寫下跨季12連勝的紀錄，李洋也用金牌完美告別選手生涯。
林郁婷輾壓封后
台灣拳后林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，扳倒波蘭超級黑馬Julia Szeremeta，替台灣進帳本屆第二面金牌，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌，在頒獎台的最頂峰，林郁婷也落下淚水。其實林郁婷已經展現世界一流的水準，本屆奧運4場比賽，全都是用5：0壓倒性地擊敗對手。且更誇張地是，林郁婷在4強賽和金牌戰共計6回合，全部都是5：0，拿下金牌實至名歸。
「吳琴戰隊」摘銅鼓舞士氣
台灣拳擊隊本屆巴黎奧運大豐收，進帳「1金2銅」，其中「吳琴戰隊」吳詩儀和陳念琴都殺入四強賽，替台灣進帳兩面銅牌。陳念琴成功抗癌，在生涯第三屆奧運總算進帳獎牌，賽後她也感動到流淚。而拳擊「四金釵」中最低調的吳詩儀，則是本屆拳擊隊首位摘下獎牌的人，也鼓舞隊友士氣，賽後「吳琴戰隊」也登上巴黎奧運的「冠軍公園」（Champions Park），接受民眾的喝采。
李孟遠平奧運紀錄摘銅
台灣29歲好手「小胖」李孟遠在射擊定向飛靶項目，替台灣射下本屆巴黎奧運的第一面獎牌，也讓他成為國內知名的體壇新星。李孟遠射平奧運會資格賽紀錄晉級，且在決賽穩定發揮，前15發全部命中，決賽淘汰戰到最後第3人，可惜後面出現失誤，拿下45分，但也幫助台灣進帳銅牌。
唐嘉鴻「貓跳540度」摘銅
「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽舞台，使出招牌的「貓跳540度」，雖然第一段套路出現掉槓失誤，遭到扣分，但重新上槓後用完美的表現挽回頹勢，最後與中國博恆並列第3，替中華隊拿下一面銅牌。賽後唐嘉鴻的教練翁士航也說道：「我對嘉鴻感到相當驕傲。各位要知道，嘉鴻如果當下失誤就放棄了，那我想也不會有今天這塊銅牌，所以我認為這塊銅牌它的價值高過於金牌。」
郭婞淳再度舉起感動
台灣「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，連續三屆都在五環殿堂進帳獎牌。尤其挺舉最後一次試舉可以選擇保守的銀牌，但她仍義無反顧挑戰極限，最後雖沒有成功舉起137公斤的槓鈴，但拚戰精神也感動國人。賽後她也受邀來到奧運「冠軍公園」（Champions Park）走秀，並帶著中華隊會旗，接受現場巴黎民眾的歡呼，現場氣氛非常嗨。
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