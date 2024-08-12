台大名醫施景中女兒「林郁婷漫畫」完整版曝光　內藏洋蔥萬人淚讚

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台大醫師施景中10日在臉書寫下，女兒是一個心思極為細膩的人，透過新聞得知台灣國手林郁婷被欺負，感到非常難過，於是前一天下筆不休，飛快地畫了漫畫抒發她的心聲。而施景中也截取其中2格創作內容與粉絲分享。
其中一幅漫畫是小人偶配上贏得的獎牌，一旁的標題寫下「妳們已經向我們證明女性可以變得多麼有力量，而你們的勇氣遠比一面金牌來得珍貴（Your bravery is more precious than a gold medal）」。至於另一幅畫則是三個不同形狀的茶包，並引用美國第32任總統富蘭克林·羅斯福的妻子愛蓮娜·羅斯福（Eleanor Roosevelt）名言：「女性就像是一個茶包，在你把它放入熱水之前，你永遠不知道它有多麼強大（A woman is like a tea bag, you never know how strong it is until it's in hot water）」。
「林郁婷漫畫」完整版再曝光 第2福最感動
貼文曝光後吸引萬人按讚留言，引起廣大迴響，施景中昨（11）日再公開完整版11篇漫畫，並用中文將女兒創作原話翻譯呈現。而他也表示：「女兒的英文不是母語，卻擲地有聲，這樣的文字我們大人也寫不出來。」
其中施景中認為第2福作品最為動容：「你們不了解她的背景，然後你們嘲笑她，讓她遭受諷刺與仇恨。郁婷會開始練拳擊，是因為要保護她母親，不讓她受家暴所苦。」據了解，林郁婷的教練曾經透露，林郁婷因身處於家暴家庭，心疼媽媽被爸爸毆打因此才學習拳擊，希望自己有能力保護媽媽。
對此，許多人紛紛留言大讚：「女兒太有才了」、「好可愛的文字插畫」、「施醫師的女兒好有智慧，一句一字都淺白卻情感深刻，觸動人心」、「女兒很有心也非常的優秀」、「女兒也是仗義執言不落人後，圖片真可愛，也表達了身為女性，也要活出自我。」
►以下為台大醫女兒畫的完整版漫畫
第一張：郁婷是生理女性，不是生理男性，也不是跨性別女性。沒有充分可靠的證據說明郁婷是DSD （不像JK羅琳所宣稱的那樣）。那些錯誤的指控對我們而言非常可笑（也非常可悲）。
第二張：你們不了解她的背景，然後你們嘲笑她，讓她遭受諷刺與仇恨。郁婷會開始練拳擊，是因為要保護她母親，不讓她受家暴所苦。（你們有辦法為自己的母親這麼做嗎？）
第三張：我們憐憫也感謝你們，因為你們完美展現何謂被假新聞和歧視誤導的群眾，這會成為一個充滿意義而經典的範例，我們會運用在台灣的孩童教育上。
第四張：我們會教育他們不要跟你們一樣，在確認真相之前做出不實指控，以為自己是正義的象徵。
第五張：我們也會教育他們，聳動的批判或許是通往名聲的捷徑，只可惜除非別無方法，不然那不會是最好的選擇。
第六張：我們感謝你們，感謝你們有失風度的舉止和未經深思的文字，台灣的人們因你們凝聚了向心力。
第七張：我們之前沒有太多機會深入討論何謂「女性力量」，沒有太多機會討論「多元」對這個社會的意義。你們教會我們，當你看見你愛的人被別人傷害是什麼滋味，你們也教會我們，為那個人與互不相識的人一同挺身而出是什麼感覺。你們使我們團結。
第八張：我們感謝你們，感謝你們煽動性的手勢和評論，我們因此發覺人的心靈是多麼容易受到欺騙，也因此明白三思而後行是如此困難卻珍貴的事情。
第九張：我們感謝你們教會我們的下一代，做出不尊重人的行為，卻以為不會傷到自己（或自己的IG）有多天真。
第十張：我們也想要和勇敢的女性拳擊手卡利芙（Imane Khelif）致敬。我們為妳和郁婷感到驕傲，我們祝福你們好運，妳們已經向我們證明女性可以變得多麼有力量，而你們的勇氣遠比一面金牌來得珍貴。
第十一張：「女性就像是一個茶包，在你把它放入熱水之前，你永遠不知道它有多麼強大。」- Eleanor Roosevelt
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