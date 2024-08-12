屏東YouBike突破200萬 參與「Bike訪恆春」抽好禮
屏東YouBike公共自行車自2023年2月正式上線以來，累積騎乘人次於今年8月7日中午突破200萬人次。目前屏東的設站數已達到130站，並且獲得了廣大市民的支持與使用。根據2023年屏東YouBike服務滿意度問卷調查，有高達97.1%的受訪者對YouBike的整體服務表示滿意，這顯示出屏東YouBike已成為市民出行的首選工具之一。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣府指出，屏東YouBike的租賃站點於8月1日達到130個站點，不僅達成了階段性設站目標，騎乘人次也在8月7日突破200萬。僅在2024年1至7月，屏東YouBike的累積運量達到98萬5,545人次，超越了去年全年運量。第200萬人次的幸運騎乘者將獲得一卡通加儲值金1000元。
為了鼓勵更多市民參與騎行活動，目前YouBike官網正在舉辦「Bike訪恆春抽好禮」活動，活動期間為8月1日至8月31日。凡在此期間於恆春鎮租借YouBike，每次騎乘YouBike2.0計為1次，騎乘YouBike2.0E電輔車計為2次，每累積3次騎乘即可獲得一次抽獎機會，騎越多中獎機會越高。詳細活動資訊請上YouBike官網查詢。
屏東縣交通旅遊處強調，2023年度的屏東YouBike服務滿意度調查結果顯示，近半數受訪者表示使用YouBike來替代非公共運輸系統（37.3%選擇取代汽車、9.3%選擇取代機車）。這表明自去年屏東公共自行車租賃系統由Pbike轉換為YouBike 2.0系統以來，不僅運量持續增長，服務質量也深受市民喜愛。屏東YouBike還提供前30分鐘免費騎行優惠至2024年底，並配合「TPASS行政院通勤月票」政策，讓市民享受不限次數的前30分鐘免費騎行。希望藉此推動市民更多地使用YouBike與大眾運輸系統接駁，共同為屏東的淨零碳排目標貢獻力量。