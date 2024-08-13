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安比颱風生成迴轉！下週二西南季風通過台灣　吳德榮：降雨威脅猛

▲吳德榮提醒，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳德榮提醒，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者賴禹妡／綜合報導

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今（13）日西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣，而下週二至週四「西南季風」將通過台灣，挾帶大量降雨。此外，「瑪莉亞」減弱為熱帶低壓，「三颱共舞」已不可能，輕颱「安比」今日清晨生成，週六「安比」邊緣將掠過日本本州東南側，並大迴轉加速遠離。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨日各地區最高氣溫約在35至37度。今日清晨截至4時44分，各地區平地最低氣溫約在23至25度，今日各地區氣溫為北部24至36度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至36度。

根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，在台灣邊緣的「大低壓環流」（季風環流Monsoon Gyre）型態，將持續至下週一，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。而根據最新模式模擬顯示，下週二至週四（20至22日）太平洋高壓增強西伸，期間「西南季風」被推擠，將通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷，但已為期末模擬，仍應密切觀察。

▲台灣天氣一直到週六（8月19日）都受到低壓帶影響，明後兩天將是雨勢最劇烈的時段，提醒西半部民眾外出務必攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）
▲下週二至週四太平洋高壓增強西伸，期間「西南季風」被推擠，將通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷。（圖／記者葉政勳攝）
今日至下週一最高氣溫約在36度左右，大致仍偏熱；清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。 

至於颱風近況，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「瑪莉亞」減弱為熱帶低壓，「三颱共舞」已不可能；輕颱「山神」在日本東方海面，順著「大低壓環流」偏西北移動，明日2時將在日本本州外海，變性為「溫帶氣旋」。

另一熱帶低壓今日清晨已發展為輕颱「安比」，受到「大低壓環流」導引，邊緣將在週六（17日）掠過本州東南側，並大迴轉加速遠離，對日本本州會產生多大影響，需要再觀察。

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