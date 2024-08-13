巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

奧運金牌6大手搖買一送一喝五桐號、珍煮丹！鮮芋仙買1送1再2天

▲2024巴黎奧運16天結束了，今迎接最後一批台灣英雄回國，繼續喝6大手搖飲料優惠，五桐號、七盞茶「買一送一」，鮮芋仙「買一送一」再吃2天，Mr.Wish、珍煮丹、可不可外送也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運16天結束了，今迎接最後一批台灣英雄回國，繼續喝6大手搖飲料優惠，五桐號、七盞茶「買一送一」，鮮芋仙「買一送一」再吃2天，Mr.Wish、珍煮丹、可不可外送也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運16天結束了，中華隊本屆勇奪2面金牌、5面銅牌共7面獎牌史上次佳，今（13）日迎接最後一批台灣英雄回國還派出F16戰鬥機伴飛。歡慶林郁婷摘下女子拳擊金牌，今繼續喝6大手搖飲料優惠，五桐號經典五桐茶「買一送一」喝2天，七盞茶連2天茶王、茶后「買一送一」，Mr.Wish、珍煮丹、可不可熟成紅茶、康青龍也有外送買一送一；鮮芋仙「紫金招牌買一送一」再吃2天。

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📌五桐號：奪牌數幫高調！經典五桐茶「買一送一」喝2天
狂賀台灣勇奪2024巴黎奧運2金5銅，不少網友看著獎牌排行榜卻只想到手搖飲料「五桐號」，原來是中華隊總成績「5銅牌」一直幫高調，還有人到粉專許願奪牌優惠，官方宣布今8月13日至8月14日，五桐號門市專屬「經典五桐茶買一送一」回饋優惠連喝2天！

▲中華隊2金5銅幫高調！五桐號「經典五桐茶買一送一」喝2天。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲中華隊2金5銅幫高調！五桐號「經典五桐茶買一送一」喝2天。（圖／翻攝自五桐號FB）
📌慶奧運奪牌七盞茶：茶王、茶后「買一送一」再喝2天
歡慶台灣運動健兒風光奪牌，七盞茶全台「買一送一」再喝2天，即日起至8月14日，茶王「山萃烏龍」、茶后「七盞紅萃」都有「買一送一」優惠開喝！獲「2024年新科iTQi風味大獎」的山萃烏龍，人工手採高海拔茶葉、19小時低溫烘培，喝得到小綠葉蟬著蜒的蜜香；而有「2022年iTQi風味大獎」的七盞紅萃，則有阿薩姆搭配台茶18號融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香。

提醒大家，奧運奪牌優惠限指定飲品，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品；每人每次限購乙組(共2杯)，活動不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約；買一送一所購買的第一杯將提供環保杯折扣，贈送的第二杯則不提供。

▲奧運奪牌優惠！七盞茶全台茶王、茶后「買一送一」喝3天。（圖／翻攝自七盞茶FB）
▲奧運奪牌優惠！七盞茶全台茶王、茶后「買一送一」再喝2天。（圖／翻攝自七盞茶FB）
📌Mr.Wish：奧運閉幕式「買一送一」最後1天
Mr.Wish鮮果茶玩家祭出奧運閉幕式優惠，今8月13日最後一天，於Uber Eats外送平台上點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組，慶祝金牌手搖飲料優惠喝不完。

▲Mr.Wish賀奧運奪金，外送買一送一！第二杯光果茶1元。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish奧運閉幕式優惠，外送「買一送一」最後1天。（圖／Mr.Wish提供）
📌鮮芋仙：奪牌慶典！紫金招牌「買一送一」再2天
歡慶台灣英雄奪牌慶典，鮮芋仙優惠加碼再延長，即日起至8月14日「紫金招牌買一送一」！每日限量100組（200碗）、每人限購2組（4碗），限台北市（松菸除外）跟新北市門市。感謝各領域的好手們的努力、勇奪榮譽。

📌珍煮丹外送黑糖系列、奶茶「買一送一」
珍煮丹8月外送「買一送一」優惠，8月13日最後一天於Uber Eats，點得到黑糖檸檬冬瓜、黑糖冬瓜不知春、懷舊奶茶「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲鮮芋仙紫金招牌「買一送一」爽吃到8月9日，繼續為中華隊加油。（圖／翻攝自鮮芋仙FB）
▲鮮芋仙奪牌慶典「紫金招牌買一送一」爽吃到8月14日。（圖／翻攝自鮮芋仙FB）
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats外送「買一送一」！
可不可熟成紅茶8月13日最後一天在Uber Eats外送平台，有指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50元。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

📌康青龍：奶茶控開喝「買一送一」外送Uber Eats優惠
康青龍於外送平台Uber Eats上祭出全用戶適用的「買一送一」手搖飲優惠，今8月13日最後一天開喝仙凍黑奶茶、伯爵奶茶「買一送一」，另外也有御香烏龍青茶、清檸綠茶也爽喝消暑「買一送一」優惠；而且Uber One會員消費滿399元再享85折。


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