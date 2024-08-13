奧運金牌6大手搖買一送一喝五桐號、珍煮丹！鮮芋仙買1送1再2天

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狂賀台灣勇奪2024巴黎奧運2金5銅，不少網友看著獎牌排行榜卻只想到手搖飲料「五桐號」，原來是中華隊總成績「5銅牌」一直幫高調，還有人到粉專許願奪牌優惠，官方宣布今8月13日至8月14日，五桐號門市專屬「經典五桐茶買一送一」回饋優惠連喝2天！
📌慶奧運奪牌七盞茶：茶王、茶后「買一送一」再喝2天
歡慶台灣運動健兒風光奪牌，七盞茶全台「買一送一」再喝2天，即日起至8月14日，茶王「山萃烏龍」、茶后「七盞紅萃」都有「買一送一」優惠開喝！獲「2024年新科iTQi風味大獎」的山萃烏龍，人工手採高海拔茶葉、19小時低溫烘培，喝得到小綠葉蟬著蜒的蜜香；而有「2022年iTQi風味大獎」的七盞紅萃，則有阿薩姆搭配台茶18號融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香。
提醒大家，奧運奪牌優惠限指定飲品，買任一飲品即送相同甜度、溫度飲品；每人每次限購乙組(共2杯)，活動不併用；限現場購買，不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約；買一送一所購買的第一杯將提供環保杯折扣，贈送的第二杯則不提供。
📌Mr.Wish：奧運閉幕式「買一送一」最後1天
Mr.Wish鮮果茶玩家祭出奧運閉幕式優惠，今8月13日最後一天，於Uber Eats外送平台上點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組，慶祝金牌手搖飲料優惠喝不完。
📌鮮芋仙：奪牌慶典！紫金招牌「買一送一」再2天
歡慶台灣英雄奪牌慶典，鮮芋仙優惠加碼再延長，即日起至8月14日「紫金招牌買一送一」！每日限量100組（200碗）、每人限購2組（4碗），限台北市（松菸除外）跟新北市門市。感謝各領域的好手們的努力、勇奪榮譽。
📌珍煮丹：外送黑糖系列、奶茶「買一送一」
珍煮丹8月外送「買一送一」優惠，8月13日最後一天於Uber Eats，點得到黑糖檸檬冬瓜、黑糖冬瓜不知春、懷舊奶茶「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats外送「買一送一」！
可不可熟成紅茶8月13日最後一天在Uber Eats外送平台，有指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50元。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：奶茶控開喝「買一送一」外送Uber Eats優惠
康青龍於外送平台Uber Eats上祭出全用戶適用的「買一送一」手搖飲優惠，今8月13日最後一天開喝仙凍黑奶茶、伯爵奶茶「買一送一」，另外也有御香烏龍青茶、清檸綠茶也爽喝消暑「買一送一」優惠；而且Uber One會員消費滿399元再享85折。