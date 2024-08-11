奧運金牌可不可、迷客夏買一送一！9大手搖一覽　CoCo珍奶買1送1

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迷客夏今8月11日下午14:00-19:00，慶賀陳念琴奪銅牌，先開喝「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」買一送一優惠！提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；活動期間輕纖蕎麥茶或琥珀高峰烏龍茶售完，將依各門市狀況更換其他品項；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats外送「買一送一」！
可不可熟成紅茶即日起至8月13日，可不可熟成紅茶在Uber Eats外送平台，有指定商品「買一送一」優惠，爽喝金蘋春芽、莓果春芽都半價；而且會員獨享消費滿270元折50元。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌大苑子：開喝荔枝新品！外送消暑飲品「買一送一」
大苑子人氣荔枝系列回歸，現在都喝得到選用台中太平的黑葉荔枝打造的手搖飲料，包括荔枝玫瑰、荔枝艾波、荔枝蜜朵朵3款口味。即日起至8月13日於外送平台Uber Eats，也有百年仙草干茶「買一送一」消暑優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：黑糖系列、奶茶「買一送一」
珍煮丹8月外送「買一送一」優惠，即日起至8月13日，於Uber Eats點得到黑糖檸檬冬瓜、黑糖冬瓜不知春、懷舊奶茶「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：珍珠奶茶「買一送一」
CoCo都可X統一木瓜牛乳打造的「拍拍拍呀青牛乳」，以統一木瓜牛乳加入四季春青茶，還喝得到獨門配料蜜香凍、爽脆啵啵晶球，今夏回歸消暑開喝了。即日起至8月13日，CoCo都可在在Uber Eats外送平台，還能爽喝21歲清檸烏龍、珍珠奶茶大杯「買一送一」優惠。
📌Mr.Wish：奧運閉幕爽喝「外送買一送一」連3天
Mr.Wish已預告，加碼奧運閉幕8月11日至8月13日連續三天，於Uber Eats外送平台點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組。
📌康青龍：奶茶控開喝「買一送一」外送Uber Eats優惠
康青龍於外送平台Uber Eats上祭出全用戶適用的「買一送一」手搖飲優惠，即日起至8月13日，奶茶控可鎖定仙凍黑奶茶、伯爵奶茶「買一送一」，另外也有御香烏龍青茶、清檸綠茶也爽喝消暑「買一送一」優惠；而且Uber One會員消費滿399元再享85折。
📌翰林茶館：國宴珍奶「第二杯半價」
翰林茶館號召大家一起看比賽、為台灣選手們乾杯，即日起至8月11日12:00-18:00，憑活動截圖可享「國宴珍奶第二杯半價」！松山機場店、桃園機場店、華泰鍋物店、台中麗寶鍋物店不適用。
📌春陽茶事：指定飲品「第二杯7折」
8月11日最後一天指定飲品「第二杯7折」優惠，粉色夏季新品包括胭脂芭樂冰茶、蜜桃紅茶、荔枝蜜烏龍都有折扣可以喝。