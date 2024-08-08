奧運拳擊林郁婷搶金牌！今迷客夏買一送一賀吳詩儀 陳念琴優惠曝
2024巴黎奧運既精彩又令人感動，中華隊女子拳擊林郁婷今（8）日凌晨以5：0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，搶進金牌戰寫下歷史！而自「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奪金後，全台狂刷「奧運買一送一」優惠，最大方的「迷客夏」宣布台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料優惠，由於時差可能讓粉絲搞不清楚優惠到底是哪天，《NOWnews今日新聞》幫大家整理今8月8日買一送一賀吳詩儀奪銅牌，陳念琴的慶祝優惠則在8月11日開喝。
記者蕭涵云/綜合報導
中華隊選手奮戰2024巴黎奧運，帶動全民齊聲加油力挺，競賽過程辛苦而精彩，讓大家興奮應援又感動。中華隊女子拳擊項目表現亮眼，繼60公斤級吳詩儀先獲銅牌後、66公斤級陳念琴也奪下銅牌，今日凌晨57公斤級四強賽，林郁婷以5：0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，挺住連日來的抹黑攻擊壓力、以超強實力晉級金牌戰，還為中華隊寫下歷史新猷。
台灣也自「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奪金後，掀起各大美食餐飲、手搖飲料品牌狂刷「奧運買一送一」慶祝優惠，最大方的「迷客夏」直接宣布只要台灣拿下獎牌，隔日14:00-19:00就開喝手搖飲料「買一送一」優惠！於門市現場購買輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費。
至今迷客夏已於8月4日開喝中華隊首面獎牌由李孟遠「定向飛靶」銅牌「買一送一」優惠；8月5日「麟洋配」羽球男雙金牌二連霸，還加碼雙重「買一送一」優惠；8月6日則有亞洲貓王唐嘉鴻男子體操單槓銅牌「買一送一」優惠。
由於目前熱烈開打的女子拳擊項目，部分賽事與台灣觀眾作息有時差，可能讓粉絲搞不清楚優惠到底是哪天，《NOWnews今日新聞》直接詢問官方，迷客夏回覆「活動優惠會以頒獎典禮為準，優惠做在頒獎隔日」，今8月8日下午14:00-19:00，慶賀吳詩儀奪銅牌，開喝「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」買一送一優惠；而陳念琴奪銅牌的慶祝優惠則在8月11日開喝。
提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；活動期間輕纖蕎麥茶或琥珀高峰烏龍茶售完，將依各門市狀況更換其他品項；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。
而大苑子今天則是放送父親節優惠券，會員領券開喝「百年蜜仙草2杯88元」，每位會員限領一張、限量2888張，限門市自取、當日兌換完畢；今天於官方社群活動貼文上傳與優惠飲品合照，還有機會獲得祝福保冷袋（共3名）。