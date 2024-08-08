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奧運拳擊林郁婷搶金牌！今迷客夏買一送一賀吳詩儀　陳念琴優惠曝

▲2024巴黎奧運中華隊女子拳擊林郁婷今以5:0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，搶進金牌戰！奧運買一送一最新優惠，迷客夏今賀吳詩儀銅牌買一送一，慶祝陳念琴銅牌將在8月11日買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運中華隊女子拳擊林郁婷今以5:0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，搶進金牌戰！奧運買一送一最新優惠，迷客夏今賀吳詩儀銅牌買一送一，慶祝陳念琴銅牌將在8月11日買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運既精彩又令人感動，中華隊女子拳擊林郁婷今（8）日凌晨以5：0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，搶進金牌戰寫下歷史！而自「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奪金後，全台狂刷「奧運買一送一」優惠，最大方的「迷客夏」宣布台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料優惠，由於時差可能讓粉絲搞不清楚優惠到底是哪天，《NOWnews今日新聞》幫大家整理今8月8日買一送一賀吳詩儀奪銅牌，陳念琴的慶祝優惠則在8月11日開喝。

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中華隊選手奮戰2024巴黎奧運，帶動全民齊聲加油力挺，競賽過程辛苦而精彩，讓大家興奮應援又感動。中華隊女子拳擊項目表現亮眼，繼60公斤級吳詩儀先獲銅牌後、66公斤級陳念琴也奪下銅牌，今日凌晨57公斤級四強賽，林郁婷以5：0輾壓土耳其選手Esra Yildiz，挺住連日來的抹黑攻擊壓力、以超強實力晉級金牌戰，還為中華隊寫下歷史新猷。

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
台灣也自「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奪金後，掀起各大美食餐飲、手搖飲料品牌狂刷「奧運買一送一」慶祝優惠，最大方的「迷客夏」直接宣布只要台灣拿下獎牌，隔日14:00-19:00就開喝手搖飲料「買一送一」優惠！於門市現場購買輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費。

至今迷客夏已於8月4日開喝中華隊首面獎牌由李孟遠「定向飛靶」銅牌「買一送一」優惠；8月5日「麟洋配」羽球男雙金牌二連霸，還加碼雙重「買一送一」優惠；8月6日則有亞洲貓王唐嘉鴻男子體操單槓銅牌「買一送一」優惠。

▲迷客夏「買2送1」喝到7月31日。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏祭出奧運奪牌「買一送一」優惠，輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶可享「第二杯0元」。（圖／迷客夏提供）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
由於目前熱烈開打的女子拳擊項目，部分賽事與台灣觀眾作息有時差，可能讓粉絲搞不清楚優惠到底是哪天，《NOWnews今日新聞》直接詢問官方，迷客夏回覆「活動優惠會以頒獎典禮為準，優惠做在頒獎隔日」，今8月8日下午14:00-19:00，慶賀吳詩儀奪銅牌，開喝「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」買一送一優惠；而陳念琴奪銅牌的慶祝優惠則在8月11日開喝。

提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；活動期間輕纖蕎麥茶或琥珀高峰烏龍茶售完，將依各門市狀況更換其他品項；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。

▲拳擊女將吳詩儀巴黎時間3日對戰中國選手楊文璐吞敗，沒能勇闖金牌戰，但仍收獲一面銅牌。（圖：中華奧會提供）
▲拳擊女將吳詩儀收獲銅牌。（圖：中華奧會提供）
▲陳念琴(紅)在巴黎奧運四強落敗，但已經打出台灣精神。（圖／提育署提供）
▲陳念琴巴黎奧運勇奪銅牌。（圖／提育署提供）
而大苑子今天則是放送父親節優惠券，會員領券開喝「百年蜜仙草2杯88元」，每位會員限領一張、限量2888張，限門市自取、當日兌換完畢；今天於官方社群活動貼文上傳與優惠飲品合照，還有機會獲得祝福保冷袋（共3名）。

▲大苑子父親節優惠券「百年蜜仙草2杯88元」。（圖／翻攝自大苑子FB）
▲大苑子父親節優惠券「百年蜜仙草2杯88元」。（圖／翻攝自大苑子FB）

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