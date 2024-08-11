奧運金牌林郁婷勝利！Mr.Wish愛文芒果冰沙1元、大苑子買一送一
2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷今（11）日為中華隊奪下本屆第二面金牌入袋！在拳擊女子57公斤級以壓倒性地5：0獲勝波蘭黑馬選手Julia Szeremeta，完美摘金締造台灣拳擊史新猷。手搖飲料Mr.Wish鮮果茶玩家加碼「愛文芒果冰沙第二杯1元」優惠，中午12:00在你訂平台開搶限量1000張優惠券；大苑子也急發「蘋果醋冰茶買一送一」狂賀優惠，會員10:30準時在官方APP領券，限量2024張。
記者蕭涵云/綜合報導
📌奧運金牌Mr.Wish「愛文芒果冰沙第二杯1元」！閉幕「買一送一」喝3天
Mr.Wish鮮果茶玩家慶賀台灣拳后林郁婷金牌勝利！中華隊進帳第二金，加碼8月11日中午12:00，於Mr.Wish你訂線上點餐平台，開搶「第二杯愛文芒果冰沙(Ｍ)1元」優惠！提醒大家，優惠限量1000張；限來店自取，票券兌換期限至8月31日。
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📌大苑子急發「蘋果醋冰茶買一送一」狂賀優惠！
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