共機疑闖入領空 國防部再澄清：未進入24海浬鄰接區
國防部6日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」中，18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，共有主戰機及直升機計5架次在我東南空域，且其飛航活動位置唯一參考點係距離鵝鑾鼻約33浬。中華戰略學會研究員張競日前質疑，共機航線已經進入領海基線與台灣本島陸地之間的領空。對此，國防部今（13）日再度澄清共機未進入24海浬鄰接區。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，媒體詢問國防部6日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」中，共機是否有進入24海浬鄰接區一事？國防部作計室聯合作戰處副處長鍾坤昌上校回應表示，經過比對，8月6日中共所有活動並未進入24海浬範圍內，針對共機所有的襲擾活動，國軍都秉持「國軍經常戰備突發狀況處置規定」，運用緊急波道實施廣播驅離，並派出空中巡邏機實施監控，地面防空飛彈部隊則會採取雷達追蹤方式。
媒體詢問事後國防部標示警語「本圖非按實際比例顯示」，遭質疑是否進入內水？情次室情研中心副主任胡中華上校表示，國防部公告在網站上的即時軍事動態最主要是要讓國人對我襲擾態樣與威脅，當日並未有共機、共艦進入24海浬範圍，國軍採取聯合情監偵的方式嚴密應處。
另外，國防部今日表示，自0645時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機計22架次出海活動。其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。