奧運拳擊銅牌陳念琴凱旋歸國！竹市各界熱情接機　將辦英雄見面會

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邱臣遠表示，念琴以努力不屈的精神戰勝病魔，堅持奮鬥的精神在拳擊路上持續揮汗前行，終於在2024巴黎奧運取得甜美果實，生命奮鬥故事值得大家學習。市府後續將公佈英雄見面會的時間讓市民同慶，而各界也同賀念琴為竹市爭光，有廠商更大方贊助一千杯限量念琴最愛的珍珠奶茶，讓念琴、柯教練與所有市民同樂，感謝念琴和柯教練的辛勞並祝賀竹市選手為國爭光。
邱臣遠說，竹市的驕傲陳念琴勇闖奧運獲得銅牌的好成績，創下生涯在奧運會場上的最佳成績，更是竹市在奧運場上的第一面拳擊獎牌，是台灣之光也是新竹之光。從2018世錦賽金牌、2020東京奧運八強、2022亞運銅牌，謝謝念琴一路以來的努力不懈，也謝謝一路陪著念琴的柯文明教練，為台灣帶來精采的賽事與榮耀，竹市以妳為榮。
教育處表示，拳擊為竹市重點培育項目，已形成國中、高中二級制度及銜接大學，今年全中運竹市拳擊項目成績斐然，榮獲7金1銀1銅的傲人成績，從基層訓練拳力銜接竹市拳擊項目發展，期待未來竹市小將們持續發展，在國內外賽事上都有最佳表現，市府秉持「新竹好學」目標，持續培育更多選手實現夢想，走向世界為自己爭取榮耀。
教育處補充，有關陳念琴與柯文明教練後續英雄見面會日期，市府將於確認後公告週知，相關訊息請市民朋友關注新竹市政府臉書、教育處臉書或新竹市府官網，歡迎市民朋友一同參與，熱烈迎接竹市之光。