柯文哲2028提前出局了！藍議員「推測1817萬真相」：可能被他A走

奧運拳擊銅牌陳念琴凱旋歸國！竹市各界熱情接機　將辦英雄見面會

▲2024巴黎奧運拳擊國手返國，左起為女子66公斤級銅牌陳念琴、教練柯文明、2024巴黎奧運拳擊-女子60公斤級銅牌吳詩儀。（圖／新竹市政府提供）
▲2024巴黎奧運拳擊國手返國，左起為女子66公斤級銅牌陳念琴、教練柯文明、2024巴黎奧運拳擊-女子60公斤級銅牌吳詩儀。（圖／新竹市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

新竹市拳擊好手陳念琴榮獲本屆巴黎奧運女子66公斤量級拳擊銅牌，今(13)日一早與柯文明教練及中華健兒們一起搭機返國，飛航期間除有總統府派遣空軍3架F-16V戰機伴飛，回國第一時間竹市府教育處長林立生與市府同仁，以及竹市家長會長協會理事長邱振昌、新竹市風拳協會、新竹市體育會拳擊委員會、原住民拳擊協會，以及長期支持竹市拳委會的睿成科技公司董事長曾昭雄等一行人，至桃園國際機場接機，熱情歡迎新竹之光回國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林立生表示，今日代表代理市長邱臣遠及新竹市民，致贈陳念琴及柯文明歡迎花圈，風拳協會致贈桂冠花環，祝賀他們為國爭光載譽歸國，並邀請2位竹市之光於充分的休息後，再來參加市府辦理的英雄見面會，接受新竹市民的感謝與祝賀。

邱臣遠表示，念琴以努力不屈的精神戰勝病魔，堅持奮鬥的精神在拳擊路上持續揮汗前行，終於在2024巴黎奧運取得甜美果實，生命奮鬥故事值得大家學習。市府後續將公佈英雄見面會的時間讓市民同慶，而各界也同賀念琴為竹市爭光，有廠商更大方贊助一千杯限量念琴最愛的珍珠奶茶，讓念琴、柯教練與所有市民同樂，感謝念琴和柯教練的辛勞並祝賀竹市選手為國爭光。

邱臣遠說，竹市的驕傲陳念琴勇闖奧運獲得銅牌的好成績，創下生涯在奧運會場上的最佳成績，更是竹市在奧運場上的第一面拳擊獎牌，是台灣之光也是新竹之光。從2018世錦賽金牌、2020東京奧運八強、2022亞運銅牌，謝謝念琴一路以來的努力不懈，也謝謝一路陪著念琴的柯文明教練，為台灣帶來精采的賽事與榮耀，竹市以妳為榮。

教育處表示，拳擊為竹市重點培育項目，已形成國中、高中二級制度及銜接大學，今年全中運竹市拳擊項目成績斐然，榮獲7金1銀1銅的傲人成績，從基層訓練拳力銜接竹市拳擊項目發展，期待未來竹市小將們持續發展，在國內外賽事上都有最佳表現，市府秉持「新竹好學」目標，持續培育更多選手實現夢想，走向世界為自己爭取榮耀。

教育處補充，有關陳念琴與柯文明教練後續英雄見面會日期，市府將於確認後公告週知，相關訊息請市民朋友關注新竹市政府臉書教育處臉書或新竹市府官網，歡迎市民朋友一同參與，熱烈迎接竹市之光。

▲竹市拳擊好手陳念琴榮獲本屆巴黎奧運女子66公斤量級拳擊銅牌，今早返國受到各界熱情接機。（圖／新竹市府提供）
▲竹市拳擊好手陳念琴榮獲本屆巴黎奧運女子66公斤量級拳擊銅牌，今早返國受到各界熱情接機。（圖／新竹市府提供）

奧運代表團凱旋！F-16伴飛放熱焰彈　軍方：拚戰到底精神執得學習

共機疑闖入領空　國防部再澄清：未進入24海浬鄰接區

汰除現役活化石！國軍未來5年裝備汰換　F-5戰機、M41D戰車入列

雲豹戰砲車D3研發生變？軍備局：112年8月完成研製、通過作戰測評

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生