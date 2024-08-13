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開學倒數！入學前麻疹、白日咳疫苗接種　北市學童682人還沒完成

▲國小入學前要完成麻疹、白日咳等2劑疫苗接種。（示意圖／NOWnews資料照）
▲國小入學前要完成麻疹、白日咳等2劑疫苗接種。（示意圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

開學在即，北市衛生局提醒小學一年級新生的家長，家中寶貝國小入學前要完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）第2劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一）1劑」等2劑疫苗接種，並於入學時繳交「預防接種時程及紀錄表」影本給學校進行預防接種檢查，確保孩子健康上學。

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北市衛生局說明，依據疾管署統計，今年設籍北市預計有1萬7802名孩子將入小學，截至8月8日入學前，2劑疫苗接種完成率達96.2%，尚有682人仍有至少1劑疫苗未完成接種；由於我國麻疹及百日咳仍有零星疫情，應及早接種，可持續延長學童保護力及時效，提升學童群體免疫力。

▲幼兒常規疫苗接種時程。（圖／台北市衛生局提供）
▲幼兒常規疫苗接種時程。（圖／台北市衛生局提供）
此外，北市衛生局表示，幼兒出生後至3歲前，須完成8種疫苗共17劑，滿5歲至國小入學前需再完成2種疫苗各1劑接種。北市近5年3歲幼兒常規疫苗接種完成率已由95%提升至97%，6歲以下完成率則由94%提升至98%。

為避免家長忘記家中孩童接種時間，北市衛生局提醒，孩童設籍北市的家長，應台北市「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」註冊並登記寶貝的資料，系統會於疫苗接種日7天前，將幼兒疫苗接種訊息以簡訊提醒照顧者。

為減少接種疫苗等待時間，北市衛生局建議，家長可採預約方式，屆時再攜帶健保卡及兒童健康手冊，並依時帶孩童前往接種，其中台北市立聯合醫院附設12區院外門診部可免費接種幼兒常規疫苗。

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