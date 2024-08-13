竹田鄉老人文康中心首創「生命故事書」活動

屏東縣府社會處竹田老人文康中心自3月起，首次推出一項獨具創意且深具意義的活動，邀請獨居長者及使用長照服務的長輩們參與製作屬於自己獨一無二的「生命故事書」。透過整理老照片、敘事紀錄、繪畫及手作等多元媒材，幫助長輩們回顧生命歷程，重新發掘生命的價值，並以愉快心情正向看待人生。
記者莊全成／屏東報導
88歲的鄭奶奶曾是國小教師，三年前伴隨她超過60年的丈夫離世，讓她陷入無比的悲痛與失落，子女不在身邊更使她感到孤單。此次活動中，鄭奶奶在製作生命故事書的過程裡，分享了她與丈夫之間的甜蜜回憶，並回顧了從喪夫之痛中逐漸走出來的心路歷程。她表示，這是一段自我療癒的旅程，讓她統整了自己的一生，如今她積極參與社區活動，甚至在家中飼養寵物雞，迎接嶄新的人生。
83歲賴爺爺是名使用長照服務的長輩，每週四他都會騎著電動代步車來到竹田中心參與活動，並在這裡重遇多年未見的老朋友。一次因病住院讓賴爺爺無法前來感到十分遺憾。幸好，中心特別安排了視訊課程，讓他能繼續參與活動。在視訊課程中，同學們的關心與祝福讓賴爺爺感動不已，他說：活動中的熱鬧氛圍和同學的熱情互動，讓我再次感受到被重視與被愛。
社會處處長劉美淑表示，面對高齡化社會的來臨，除了致力於健康促進以延緩老化外，更重視長輩的心理健康照顧。她希望透過這樣的生命故事課程，能幫助長輩們統整及記錄生命歷程，找到自我價值，讓他們在晚年階段能夠安享餘年，感受到來自各方的支持與滿足。