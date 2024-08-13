羅時豐、侄子鬧翻懶人包！被爆有AB合約？張敏慎火大二度發聲闢謠

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回顧事件開端，羅時豐公司在9日無預警宣布《羅時豐D.L 不務正YA》頻道管理團隊異動，12日發聲明表示因為版權的問題，之前拍攝的影片要全數下架，臉書、IG、抖音等社群平台照片、影音也會通通清空；羅時豐則會繼續出現在公司的另一頻道《大牛比較懶》，和謝毅宏、吳秉辰搭檔合作。
羅時豐的動作，明顯是要與侄子張敏慎做切割，羅時豐對此聲明：「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規（附圖）我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。不好意思，這幾天占用了媒體資源，非常抱歉，最後表示祝福也謝謝大家關心。」
正式拆夥、《不務正YA》影片全刪 侄子連發2份聲明「絕無AB合約」
2人如今拆夥，《羅時豐D.L 不務正YA》的所有相關內容也全數清除，各個社群也都改名成「不務正YA.侄子出租中」；外界謠傳2人不合，甚至有「AB合約」，張敏慎今天晚間6點對此澄清：「我是製作人張敏慎，一直以來我是個站在幕後的影視工作者，努力做出好作品，傳遞善良及溫度、讓舞台前的人發光發熱，這是一個幕後工作人員的榮耀及初心。在2019年離開電視圈幕後工作後，我創立『不務正YA』頻道，2021年因緣巧合下姑丈（羅時豐）的加入，頻道日漸壯大，我們一起茁壯，感謝這一路扶持我們成就彼此。而今，我跟姑丈仍是家人，只是遺憾沒辦法再繼續一起做好作品。誠如姑丈所言，各自安好，彼此祝福。在這些年父親缺席的日子裡，我北上努力為家打拚，承擔起家的責任，家人對我來說很重要，工作夥伴亦是，每個夥伴都代表一個家庭，我扛起家的責任，也扛起對工作夥伴的責任。未來，我會繼續為家人、工作夥伴打拚，我的初衷不變，繼續製作好節目，用影像傳遞台灣人的善良與溫度。最後針對一些網路上的傳言，我想說，我無愧於心，經得起任何檢視，而從沒有做過的事情，我想也無從證明起，也歡迎提出證據，勿傷害幕後工作者的初心。」
只是沒想到「AB合約」一事越吵越烈，張敏慎今晚再委託律師二度發聲闢謠，全文如下：
茲代表所當事人張敏慎為下事項聲明：
一、 本聲明依據本所當事人張敏慎之委任意旨辦理。
二、 茲據本所當事人委稱：
（一）本人與羅時豐先生、不務正業娛樂有限公司因生涯規劃不同，經雙方溝通後，決定終止對於YouTube 頻道『羅時豐 DL.不務正業 Ya』合作關係，詎料，於113年8月13日，有媒體報導本人因AB合約問題，而遭羅時豐先生切割云云。
（二） 然查，不僅羅時豐先生已澄清無AB合約之問題，本人與不務正業娛樂有限公司合作經營YouTube頻道『羅時豐 DL.不務正 Ya』時，本人亦未負責與廠商洽談合約，或收受合約款項之事務，更遑論有AB合約問題，媒體報導本人涉及AB合約問題，顯為子虛烏有。
（三） 就此，本人鄭重澄清絕無AB合約之事，亦祈請其他媒體朋友切勿再傳播本人涉有AB合約問題，毋任感荷。
三、 核代聲明如上。
羅時豐、侄子爭議懶人包：
1.羅時豐突宣布「78萬《羅時豐D.L 不務正YA》YT頻道影片」全下架
2.「侄子」張敏慎：頻道是我的啦 傳出2人不合
3.《羅時豐D.L 不務正YA》頻道正式清空、帳號改名「出租中」
4.羅時豐發聲「各自安好」撇清關係
5.侄子未正面回應是否不合：無愧於心「經得起檢視」