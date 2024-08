獨家／《原子少年2》楷祐太會夾娃娃！「10次能中8個」多到送俊希

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「鑽石星球(Ice)」成員楷祐(左)、俊希(右)分享了自己這段時間的心路歷程。(圖/記者葉政勳攝影)

▲俊希是大吃貨,只要能夠吃到美食,所有壓力都消失無蹤。(圖/記者葉政勳攝影)

▲楷祐擅長跳舞,在團內也是舞蹈擔當,希望有天可以挑戰站上大型舞台。(圖/記者葉政勳攝影)

▲因為參加了《原子少年2》,曾有粉絲現在看到的俊希(前)和楷祐(後)。(圖/記者葉政勳攝影)

偶像選秀節目《原子少年2》日前如火如荼開播,各路既有才華又長相帥氣的選手們傾巢而出,其中「鑽石星球(Ice)」的成員有HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希,他們以時尚高冷的風格示人。《NOWnews今日新聞》特別訪問到楷祐及俊希,他們分享了自己這段時間的心路歷程,楷祐還因為太會夾娃娃,夾個10次能中8個,娃娃多到能送俊希。目前比賽還在如火如荼進行中,俊希回憶過程中壓力最大的,就是必須一直保持在高度緊繃的狀態,「因為我們有很多賽制要比,必需要長時間保持專注力。」楷祐坦言,有次公演分數不理想,但隊友們都已經花費了大量的時間和努力,舞台表現很完整,也沒有任何走音,結果卻不盡人意,讓他們既挫折又難過,但努力不一定有收穫,「這一段努力的過程中有沒有得到什麼回報比較重要。」俊希也認同,他只要想多熱愛舞台,壓力就不會感到那麼大。至於私下如何紓壓?楷祐身為夾娃娃達人,就是到各大機台將所有娃娃都掃回家,他驕傲表示:「夾零食太空包夾個10次裡面就可以夾到8、9包,如果是水豚君娃娃⋯⋯」俊希激動打斷他,忍不住直呼:「他真的超厲害!隨便經過可能頭就出來了,有時候10塊就出來了。」楷祐不好意思說,由於家裡是開娃娃機店的,他還會把夾到的娃娃拿回家去補自家機台,也會送隊友們,指定看誰的個性適合什麼,俊希就曾收過水豚君娃娃。俊希身為吃貨,只要能夠吃到美食,所有壓力都消失無蹤,他特別喜歡吃垃圾食物,楷祐也爆料:「他很誇張,半夜3、4點都會在鑽石星球的群組裡傳很多美食介紹影片。」讓俊希急著澄清,「我是很想要跟他們一起吃,就會傳很多美食給他們!」俊希分享嘉義阿嬤家有個夜市特別好逛,他跟阿嬤的行程非常豐富,「會先去吃臭臭鍋,再去吃一間很好吃的拔絲地瓜是順著那個路線,我們就會再去買蔥油餅,很大張的那種,再去買鮮奶粉圓。」身為團內Vocal的俊希從小就熱愛唱歌,希望能成為歌手,接下來他會想嘗試創作,目前也已經有在慢慢接觸,「希望我以後可以做出讓我自己滿意,也讓大家喜歡的音樂。」楷祐擅長跳舞,他則希望可以挑戰站上大型舞台,「因為我以前當過AcQUA的舞者,那時候在台上我覺得是一個很棒的經驗,就很想站到舞台中間,像他們一樣。」楷祐透露,自己最想和學長Ozone合作,「那時候我們有個秘密團練,會召集很多藝人一起來練,包括一些在培訓的練習生,會碰到很多學長藝人,像是家齊、文廷、煥鈞他們,我看到他們跳舞技術都很扎實,所以蠻想跟他們合作看看。」另外,SEVENTEEN的Hoshi(權順榮)擁有堅強唱跳實力,也是他一直想學習的對象;俊希則是特別崇拜Billie Eilish,「我覺得很佩服她的點是,我在聽她《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》那張專輯就覺得很厲害了,她再過了2、3年之後又出一張專輯,我就覺得『哇!她每一張專輯都是在超越、突破自己』。」他也害羞透露自己的生日和偶像同天,都是12月18日。被問及參加《原子少年2》的契機,俊希透露當初得知這個節目時,覺得是很好的機會,「覺得來參加節目,一定可以對自身的能力提升很多,是抱著學習的心態來的。」而楷祐過去就曾參加過選秀節目《亞洲超星團》,只是因為剛好碰上疫情停播,讓他心中一直有個遺憾,於是決定來完成,才有粉絲們現在看到的他們。馬上行動力挺 : https://hidol.fan/atomboyz 《原子少年2》播出資訊8/24起每週六 晚間八點|TVBS歡樂台、TVBS精采台首播每週六 晚間十點|中華電信MOD上線8/30起每週五 晚間十點|中視播出8/31起每週六 晚間六點|原子少年官方YouTube頻道上架