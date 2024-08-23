獨家／《原子少年2》楷祐太會夾娃娃！「10次能中8個」多到送俊希

偶像選秀節目《原子少年2》日前如火如荼開播，各路既有才華又長相帥氣的選手們傾巢而出，其中「鑽石星球（Ice）」的成員有HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希，他們以時尚高冷的風格示人。《NOWnews今日新聞》特別訪問到楷祐及俊希，他們分享了自己這段時間的心路歷程，楷祐還因為太會夾娃娃，夾個10次能中8個，娃娃多到能送俊希。
參加《原子少年2》壓力大 少年成熟認：從中學習最重要
目前比賽還在如火如荼進行中，俊希回憶過程中壓力最大的，就是必須一直保持在高度緊繃的狀態，「因為我們有很多賽制要比，必需要長時間保持專注力。」楷祐坦言，有次公演分數不理想，但隊友們都已經花費了大量的時間和努力，舞台表現很完整，也沒有任何走音，結果卻不盡人意，讓他們既挫折又難過，但努力不一定有收穫，「這一段努力的過程中有沒有得到什麼回報比較重要。」俊希也認同，他只要想多熱愛舞台，壓力就不會感到那麼大。
楷祐掃台夾娃娃機來紓壓 達人等級狂送隊友娃娃
至於私下如何紓壓？楷祐身為夾娃娃達人，就是到各大機台將所有娃娃都掃回家，他驕傲表示：「夾零食太空包夾個10次裡面就可以夾到8、9包，如果是水豚君娃娃⋯⋯」俊希激動打斷他，忍不住直呼：「他真的超厲害！隨便經過可能頭就出來了，有時候10塊就出來了。」楷祐不好意思說，由於家裡是開娃娃機店的，他還會把夾到的娃娃拿回家去補自家機台，也會送隊友們，指定看誰的個性適合什麼，俊希就曾收過水豚君娃娃。
俊希身為吃貨，只要能夠吃到美食，所有壓力都消失無蹤，他特別喜歡吃垃圾食物，楷祐也爆料：「他很誇張，半夜3、4點都會在鑽石星球的群組裡傳很多美食介紹影片。」讓俊希急著澄清，「我是很想要跟他們一起吃，就會傳很多美食給他們！」俊希分享嘉義阿嬤家有個夜市特別好逛，他跟阿嬤的行程非常豐富，「會先去吃臭臭鍋，再去吃一間很好吃的拔絲地瓜是順著那個路線，我們就會再去買蔥油餅，很大張的那種，再去買鮮奶粉圓。」
俊希熱愛唱歌想嘗試創作 楷祐夢想站上大型舞台
身為團內Vocal的俊希從小就熱愛唱歌，希望能成為歌手，接下來他會想嘗試創作，目前也已經有在慢慢接觸，「希望我以後可以做出讓我自己滿意，也讓大家喜歡的音樂。」楷祐擅長跳舞，他則希望可以挑戰站上大型舞台，「因為我以前當過AcQUA的舞者，那時候在台上我覺得是一個很棒的經驗，就很想站到舞台中間，像他們一樣。」
楷祐透露，自己最想和學長Ozone合作，「那時候我們有個秘密團練，會召集很多藝人一起來練，包括一些在培訓的練習生，會碰到很多學長藝人，像是家齊、文廷、煥鈞他們，我看到他們跳舞技術都很扎實，所以蠻想跟他們合作看看。」另外，SEVENTEEN的Hoshi（權順榮）擁有堅強唱跳實力，也是他一直想學習的對象；俊希則是特別崇拜Billie Eilish，「我覺得很佩服她的點是，我在聽她《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》那張專輯就覺得很厲害了，她再過了2、3年之後又出一張專輯，我就覺得『哇！她每一張專輯都是在超越、突破自己』。」他也害羞透露自己的生日和偶像同天，都是12月18日。
參加《原子少年2》契機曝光 楷祐為完成遺憾
被問及參加《原子少年2》的契機，俊希透露當初得知這個節目時，覺得是很好的機會，「覺得來參加節目，一定可以對自身的能力提升很多，是抱著學習的心態來的。」而楷祐過去就曾參加過選秀節目《亞洲超星團》，只是因為剛好碰上疫情停播，讓他心中一直有個遺憾，於是決定來完成，才有粉絲們現在看到的他們。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架
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目前比賽還在如火如荼進行中，俊希回憶過程中壓力最大的，就是必須一直保持在高度緊繃的狀態，「因為我們有很多賽制要比，必需要長時間保持專注力。」楷祐坦言，有次公演分數不理想，但隊友們都已經花費了大量的時間和努力，舞台表現很完整，也沒有任何走音，結果卻不盡人意，讓他們既挫折又難過，但努力不一定有收穫，「這一段努力的過程中有沒有得到什麼回報比較重要。」俊希也認同，他只要想多熱愛舞台，壓力就不會感到那麼大。
楷祐掃台夾娃娃機來紓壓 達人等級狂送隊友娃娃
至於私下如何紓壓？楷祐身為夾娃娃達人，就是到各大機台將所有娃娃都掃回家，他驕傲表示：「夾零食太空包夾個10次裡面就可以夾到8、9包，如果是水豚君娃娃⋯⋯」俊希激動打斷他，忍不住直呼：「他真的超厲害！隨便經過可能頭就出來了，有時候10塊就出來了。」楷祐不好意思說，由於家裡是開娃娃機店的，他還會把夾到的娃娃拿回家去補自家機台，也會送隊友們，指定看誰的個性適合什麼，俊希就曾收過水豚君娃娃。
俊希身為吃貨，只要能夠吃到美食，所有壓力都消失無蹤，他特別喜歡吃垃圾食物，楷祐也爆料：「他很誇張，半夜3、4點都會在鑽石星球的群組裡傳很多美食介紹影片。」讓俊希急著澄清，「我是很想要跟他們一起吃，就會傳很多美食給他們！」俊希分享嘉義阿嬤家有個夜市特別好逛，他跟阿嬤的行程非常豐富，「會先去吃臭臭鍋，再去吃一間很好吃的拔絲地瓜是順著那個路線，我們就會再去買蔥油餅，很大張的那種，再去買鮮奶粉圓。」
俊希熱愛唱歌想嘗試創作 楷祐夢想站上大型舞台
身為團內Vocal的俊希從小就熱愛唱歌，希望能成為歌手，接下來他會想嘗試創作，目前也已經有在慢慢接觸，「希望我以後可以做出讓我自己滿意，也讓大家喜歡的音樂。」楷祐擅長跳舞，他則希望可以挑戰站上大型舞台，「因為我以前當過AcQUA的舞者，那時候在台上我覺得是一個很棒的經驗，就很想站到舞台中間，像他們一樣。」
楷祐透露，自己最想和學長Ozone合作，「那時候我們有個秘密團練，會召集很多藝人一起來練，包括一些在培訓的練習生，會碰到很多學長藝人，像是家齊、文廷、煥鈞他們，我看到他們跳舞技術都很扎實，所以蠻想跟他們合作看看。」另外，SEVENTEEN的Hoshi（權順榮）擁有堅強唱跳實力，也是他一直想學習的對象；俊希則是特別崇拜Billie Eilish，「我覺得很佩服她的點是，我在聽她《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》那張專輯就覺得很厲害了，她再過了2、3年之後又出一張專輯，我就覺得『哇！她每一張專輯都是在超越、突破自己』。」他也害羞透露自己的生日和偶像同天，都是12月18日。
參加《原子少年2》契機曝光 楷祐為完成遺憾
被問及參加《原子少年2》的契機，俊希透露當初得知這個節目時，覺得是很好的機會，「覺得來參加節目，一定可以對自身的能力提升很多，是抱著學習的心態來的。」而楷祐過去就曾參加過選秀節目《亞洲超星團》，只是因為剛好碰上疫情停播，讓他心中一直有個遺憾，於是決定來完成，才有粉絲們現在看到的他們。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
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