祭祀兼顧環保　屏東環保局推出「以金代金」政策

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣環保局於屏東市歸來慈天宮，推出全國首創的「以金代金」紙錢減量政策。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣環保局於今（14）日在屏東市歸來慈天宮舉行「以金代金 環保又誠心」記者會，推出全國首創的「以金代金」紙錢減量政策，倡導以特製的開運金幣代替傳統紙錢燃燒。此次推出的開運金幣由環保局設計，正面刻有招財進寶的金元寶圖案，背面則刻有屏東縣「金屏安」紙錢專用爐，象徵為信眾招財並祈求環保平安。金幣配有專屬擺飾檯座及精美紙盒包裝，信徒在祭拜時可選擇不使用或減少使用紙錢，改以開運金幣代替不僅減少紙錢焚燒，更可將金幣帶回家中收藏，保平安如意。若信徒定期將金幣帶回廟中過爐，更能有效減少紙錢使用量。根據環保局統計，今年度計畫發放5,000枚開運金幣，每枚金幣可減少70%紙錢使用量，預計全年可減少21公噸紙錢焚燒。環保局指出，屏縣有超過1,700家廟宇，焚香燒紙等活動對空氣造成的污染不容忽視。自109年起，屏東縣環保局設置了「金屏安」紙錢專用環保金爐，鼓勵寺廟、社區及公司行號集中焚燒紙錢。至今已有130個單位響應此政策，並且集中燒的成效逐年提升，去年（112年）共收運紙錢達1,200公噸，已超過環保金爐的設計處理量。因此，推動「以金代金」的紙錢減量策略尤為重要。周春米表示，環境部目前正在推廣新紙錢「三燒政策」，即乾淨燒、適量燒及替代燒。而屏東縣推出的「以金代金」活動，正是對替代燒政策的呼應。在傳承文化的同時，我們也能為環境保護盡一份心力。她呼籲所有縣民共同響應「以金代金」政策，在誠心祭祀的同時，也能友善環境，共同維護空氣品質，為家園和下一代創造更美好的未來。