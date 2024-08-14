核三廠出水口海域3名潛水客溺水　1死2傷

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▲2名女性潛水客收困在消波塊中，1人清醒另一人則呈現OHCA已無呼吸心跳。（屏東縣消防具提供）

今（14日）12時41分，屏東縣消防局接獲118海巡署通報，在恆春鎮核三廠左側出水口有3名潛水客（2女1男）發生不明原因的溺水事故。事件中，男性潛水客成功上岸求救，而2名女性潛水客被困在消波塊中等待救援。接獲報案後，消防局立即派出恆春、墾丁、枋山分隊及第四大隊，共計7輛車、16人及1艘救援艇，由第四大隊副大隊長林珏伶帶隊趕赴現場。抵達現場後，發現2名女性潛水客中，1人清醒另一人則呈現OHCA，（到院前已無呼吸心跳），2名女性潛水客皆被困在消波塊中。救援人員迅速架設梯子，成功將2名潛水客救上岸。隨後，三名潛水客分別由墾丁救護車和恆春救護車送往南門醫院及恆春旅遊醫院急救。其中，32歲男性情緒激動，24歲女性清醒，36歲女性則仍為OHCA狀態，相關人員正在全力搶救中。