中資電子垃圾場未經同意就動工　泰國民眾集體抗議

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泰國北柳府帕農沙拉堪縣考欣汕區的民眾，在8月11日下午發起抗議，反對中資企業在未經他們同意之下，在社區附近興建電子垃圾處理場。近來運土車頻繁進出考欣汕區的幾個村莊，並且在周圍安裝高壓電線桿，準備興建兩座中資電子垃圾處理場。超過500位居民在8月11日發起抗議行動，他們表示如果相關部門不給予回應，接下來將會封鎖道路，阻止工程進行。當地一位村長強調，他不知道是誰批准中資企業的工廠，只知道將會建設一座工業電子廢棄物分類廠和一座電子廢棄物熔化廠，但是這些決定從未跟當地民眾溝通，更沒有取得同意。爭議的背景在於中國在2017年禁止電子垃圾進口後，泰國成為外國電子垃圾的主要目的地之一。根據泰國Benar News的報導，在中國禁令實施後的六年之間，泰國的電子垃圾進口量迅速增加。僅在去年前十個月，泰國就進口了超過56000噸電子垃圾，幾乎達到2022年全年進口量。泰國生態警報和復原組織（EARTH）指出，目前泰國有超過2600家工廠獲得處理電子垃圾的許可，其中大部分位於北柳府。這些工廠的建設和運營大多與中國投資者有關，他們在購買的土地上建造工廠，並將其出租給其他中國投資者，這些投資者將電子廢棄物進口到泰國進行處理。EARTH主任彭喬姆強調，由於泰國的法規較為薄弱，這種情況得以發生並迅速擴大。這起事件反映出地方上對於環境保護和生活品質的關注，也可看出國際電子垃圾處理問題的潛在危機。