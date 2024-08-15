泰國羽球一哥昆拉武特成國民英雄　近27萬賣出球衣幫助貧困兒童

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▲昆拉武特是泰國新一代國民英雄，所到之處受到熱烈歡迎。（圖／翻攝自昆拉武特臉書）

2024年巴黎奧運會羽毛球男單銀牌得主昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）近日宣佈，他計劃將自己在奧運會上穿過的比賽球衣進行拍賣，以籌集資金為貧困兒童購買體育器材。昆拉武特在此次拍賣中展出兩件不同顏色的比賽服，分別為黃色和紅色，都是他在巴黎奧運會上穿過的戰袍。第一件黃色球衣的拍賣於8月12日開始，並在8月13日晚間以268,888泰銖作為最終價格成交。昆拉武特的社群小編在粉專表達對所有參與競拍者的感激之情，並表示將會帶著大家的愛心繼續行善，為有需要的孩子們提供幫助。昆拉武特以卓越的羽毛球技著稱，還以善心和社會責任感受到高度讚揚。作為泰國羽毛球界的新生代明星，昆拉武特以穩健的球技和堅定的意志贏得了無數粉絲的喜愛。除了在賽場上取得輝煌成就外，他積極參與公益活動，利用自己的影響力為社會做出貢獻。對於那些錯過了第一件黃色球衣拍賣的球迷，昆拉武特的社群小編特別提到，大家仍有機會參與第二件紅色球衣的拍賣。這件紅色球衣的拍賣活動將於今日上午9點開始，並將於8月15日18點結束。昆拉武特希望透過拍賣活動，繼續為更多的貧困兒童籌集資金，幫助他們獲取更好的體育器材和訓練機會。