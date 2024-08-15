泰國大象玩心大發溜出國家公園　在停車場掀翻轎車引發網路熱議

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泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park）最近發生了一起大象溜走並搞破壞的事件，五頭大象從國家公園的林區溜出去，其中一頭大象跑到停車場，並用鼻子將一輛轎車掀翻，這個畫面在網路上引發熱議。根據泰國媒體《The Nation》報導，這起事件發生在8月12日。當時有五頭大象從林區溜出去，來到附近一個熱門景區。公園的工作人員原本在現場觀察了一段時間，看到大象沒有表現出攻擊性，就放心離開。然而，其中一頭大象突然玩心大發，開始玩起了停在停車場的一輛黑色轎車。據TikTok上的影片顯示，這頭大象先是用鼻子輕輕碰轎車的車頂，隨後將鼻子伸到車底，把整輛車180度掀翻。緊接著這頭大象繼續用鼻子擺弄這輛車，引來許多遊客圍觀拍照。停在一旁的小貨車險些遭殃，幸虧司機及時將車開走，避免毀損。這段影片上傳到TikTok後迅速走紅，觀看次數已經超過190萬次，按讚數超過5萬7000次。發佈影片的網友表示，公園的工作人員在得知情況後迅速趕到現場，把搗亂的大象趕回林區。所幸這起事件沒有人員受傷，但凸顯了大象與人類活動區域接觸時，可能帶來的風險和不可預測性。