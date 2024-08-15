廁所疏通劑有毒！三名女子陳屍家中　警方曝泰女嘴唇發黑

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她馬上報警，警方和救援人員來到現場後，為三人進行心肺復甦術，但依然無法挽回生命。當地警方受訪時表示，三名死者嘴邊有白沫，指甲和嘴唇都發黑，而且浴室里充滿濃烈的氫氧化鈉氣味，兩名警員在進行調查時也受到化學劑的影響。

三名泰國女子離奇陳屍於家中，然而屍體並未有外傷，再加上這個家庭並沒有債務糾紛和結怨，警方排除自殺和他殺的可能性，調查後推測與廁所疏通劑有關。泰國媒體《The Thaiger》報導，泰國一名女警和兩名女兒臥屍家中浴室，口吐白沫，嘴唇和指甲發黑，浴室里充滿濃烈的氫氧化鈉氣味，疑似來自用於通廁所的疏通劑，並且由於案發12日當天為泰國的母親節，卻發生三女慘死的命案，引發關注。據悉，死者為60歲的女警阿南雅·文雅坤（Ananya Boonyakun）和她兩名分別25歲和34歲的女兒。死者的朋友Khaofang在事發前一晚在她們家借住，隔天早上出門辦事，回到家時發現屋內一片寂靜，找了一圈後赫然發現三人倒在浴室里，情況危急。Khaofang告訴警方，文雅坤在事發當天早上說浴室的排水管堵塞，拜託她購買疏通劑。因此，她懷疑疏通劑的氫氧化鈉是導致朋友死亡的原因。死者的警察友人則排除她們自殺的可能性，因為文雅坤即將於今年9月退休，和女兒們關係親密，而且從未聽死者提起有任何私人糾紛和債務。警方在死者住家發現一瓶氫氧化鈉，將對此案進行調查，三人的屍體已被送往春武里醫院進行屍檢。