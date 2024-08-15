鬼月抬頭一看嚇到！深夜驚見「雲龍飛天」　氣象署揭成因：別緊張

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▲午後雷陣雨的對流雲從白天開始發展，一路帶來降雨直到能量耗盡後，晚上消散時，會因為「垂直發展」的特性，所以呈現各種造型。（圖／中央氣象署）

近期台灣天氣極度不穩定，常常上午還能見到一些陽光，中午開始卻風雲變色，劇烈大雨、閃電打雷不斷出現，而昨（14）日晚間豪雨過後，有民眾在夜空中發現天氣奇景，只見月亮被一根根雲柱包圍，上下還有兩片雲層，彷彿「好幾條龍環繞著月亮」，或有天神即將降臨，除了在臉書社團「我是新莊人」上，有網友分享深夜在夜空中看見的奇景，台北市也有民眾觀察到類似天象，頓時引起熱議，各路網友發揮想像力回應「七龍珠！神龍要被召喚出來了」、「外星人3分鐘後抵達」、「很像什麼天神的宮殿」、「很像蜘蛛的腳」、「晚上看到這個不會怕怕的嗎？」針對如此特別形狀的雲，氣象署預報員官欣平解釋，午後雷陣雨的對流雲從白天開始發展，一路帶來降雨直到能量耗盡後，，搭配月光的映照和觀察者的角度，就會產生視覺的衝擊，富有想像空間。氣象署也補充，夏天午後最常出現的雲為「積雨雲」，在悶熱的下午，雷雨來臨之前，天空常出現高聳灰暗的雲塊，表示雲層內有旺盛「上升氣流」，氣流上升速度每分鐘最高可達600公尺，10分鐘內就可使雲柱伸展至6000公尺高空。雲柱中含有冰晶與水滴，接近雲頂的冰晶，常隨風拖曳成砧狀，這就是積雨雲。積雨雲因為對流強烈，在剛下雨時，常因冷空氣之急速向下衝產生陣風，短時間內風力常達8、9級，所以大雷雨發生時常有強烈的風變。