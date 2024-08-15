明選出繼位者！泰國總理賽塔上任不到一年被撤職　為泰黨今急開會

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泰國憲法法庭在昨（14）日拋出震憾彈，稱上任不到一年的總理賽塔（Settha Thawisin）因人事任命案違憲而遭到撤職，賽塔所屬的政黨為泰黨（Pheu Thai）表示今（15）日將緊急開會商議接替人選，並稱明（16）日會揭曉新任總理人選。根據《路透社》，為泰黨在判決後迅速採取行動，以鞏固聯盟地位。媒體拍到聯盟夥伴昨晚（14日）到黨創辦人、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）住所的畫面。為泰黨必須從兩名符合條件的人選中向國會提名一人，他們是前總檢察長兼司法部長猜卡森（Chaikasem Nitisiri），以及塔克辛的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。政治觀察家認為，為泰黨希望果斷行事，因為拖得越久，內部爭吵和權力鬥爭就會越多。如果能盡早選出人選，就可以控制國會的爭鬥。為泰黨預計在明（16）日的國會總理選舉推派新的候選人，以為泰黨為首的11黨執政聯盟擁有314個議席，而候選人必須獲得現有493名議員中半數以上的支持才能成為總理。據悉，泰國去年選舉拿下最多席位的政黨其實是前進黨（Move Forward Party），然而前進黨也正陷入面臨被命令解散和高層黨員十年內不得參選的禁令。剛被解職的泰國總理賽塔所屬於國會第二大黨，他從房地產大亨轉變爲總理，不到一年的執政時間內積極推廣觀光政策和經濟建案，然而卻突然面臨解職，成為泰國近16年來第4位被憲法法庭勒令下台的總理。泰國的政壇近幾年不斷遭受軍政府奪權或法院裁決的干擾，對於賽塔遭解職，泰國前總理塔克辛曾表示，40名看守上議員針對賽塔提出的罷免具有政治目的，他們背後的勢力「顯而易見」，他們出於別的目的聯署請願罷免總理賽塔，利用賽塔任命曾被判刑的前律師皮奇（Pichit Chuenban）擔任總理府部長，違反憲法及政治道德的藉口，逼賽塔下台。