羅志祥被問「跨年演唱會是新的嗎？」　超認真回答後粉絲卻不來了

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▲▼羅志祥認真回覆，並說「只有我本人是舊的」，沒想到歌迷還是不看演唱會，讓他超傻眼。（圖／羅志祥臉書）

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）上個月底推出新專輯，也同時宣布12月31日將到高雄舉行跨年演唱會，這次演唱會主題以歡慶出道30週年為主題出發，希望可以和粉絲一起慶祝。而近日有粉絲傳訊息詢問羅志祥說，「你跨年演唱會是新的嗎？」如果是舊的，自己就要改去義大跨年，羅志祥耐心回覆表示，整體演唱會都是新的，「只有我本人是舊的」，沒想到對方卻回，「那我跟朋友去義大囉」，讓他超傻眼直喊「給我回來！」羅志祥在臉書PO出和粉絲的訊息對話內容，看到有歌迷詢問，「你跨年演唱會是跟上次一樣的嗎？還是新的？因為我朋友找我去義大看跨年，如果是舊的，我就跟朋友去，如果是新的，我就叫她陪我去！」羅志祥仔細回應，這次跨年演唱會是全新的限定演唱會，舞台燈光、效果、服裝、音樂舞蹈編排都是新的，「只有我本人是舊的，謝謝！」沒想到歌迷的回答出乎意料，「天啊，謝謝你回覆我，那我跟朋友去義大囉，謝謝你，祝你演唱會加油喔！」羅志祥傻眼直說，「給我回來」、「請問您是因為我說偶（我）本人是舊的就不來看的意思嗎？還是你文字沒看懂？」傳了一大段話，不斷崩潰要求粉絲回覆，結果對方只回，「你打好多字給我耶！好開心，我要去跟我朋友炫耀一下」，但還是沒有回覆羅志祥的問題，事後羅志祥PO出亂髮鬼臉的照片，表示「不解開偶（我）心中的結，偶（我）真的難受呀。」許多粉絲全笑瘋表示，「你遇到對手了」、「我真的會笑死，哥你真的很有事欸，強迫症哦」、「他真的是歌迷嗎？還是來亂的」、「就是不回答你的問題，你今晚要睡不著了」、「這個臉也太犧牲了」、「絲毫不受情勒的影響，超好笑」、「最後到底有沒有回答啦」、「氣到送兩張演唱會門票」、「我期待回覆！卡位看後續。」