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木村拓哉直播鬆口來台灣開唱！百萬粉絲嗨爆　洩體重不到60公斤

記者許芷芸／綜合報導

▲日劇男神木村拓哉昨（14）日晚間在IG上開啟人生中第一次直播，鬆口希望能在台舉辦演唱會，並喊話：「see you there」，粉絲嗨爆。（圖／木村拓哉 IG）
▲日劇男神木村拓哉昨（14）日晚間在IG上開啟人生中第一次直播，鬆口希望能在台舉辦演唱會，並喊話：「see you there」，粉絲嗨爆。（圖／木村拓哉 IG）
日劇天王木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》，昨（14）日晚間首度在IG上開直播，唱片公司事先向粉絲募集問題，讓他在直播中回應提問。驚喜的是，木村拓哉在直播中還提到希望能在台灣舉辦演唱會，喊話：「see you there」，令台灣歌迷興奮不已，而被問到體重時，他則透露目前60公斤以下。

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木村拓哉吐IG直播首秀感受　鬆口來台開唱

木村拓哉開設IG以來首次進行直播，被問到感受如何，他表示其實之前就很好奇會是什麼感覺，在看了其他人直播時發現還可以即時互動，就和工作人員討論：「我是否也可以這樣做呢」，最終也順利進行了本次直播。而昨日湧入超過6萬人進入直播間與他互動，讓木村拓哉直呼：「原來是這種感覺啊！」

此外，也有不少台灣粉絲紛紛留言敲碗，希望男神能來台開演唱會，木村拓哉見狀受寵若驚回覆：「欸！認真的嗎？」並喊話「See you there」，讓台灣歌迷又驚又喜。

▲木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》展開紀念直播，公司也提前募集粉絲的問題，準備讓木村在今晚解答。（圖／takuya.kimura_tak IG）
▲木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》展開紀念直播，公司也提前募集粉絲的問題，讓他在直播中解答。（圖／木村拓哉 IG）
洩體重不到60公斤　調皮翹二朗腿比YA

接著有人問如果在路上遇到他可以跟他說話嗎，木村拓哉笑說：「完全沒問題喔！跟我說個Hello我會很高興」，不過他也表示比起拿著手機偷拍，他更希望粉絲能與他聊天互動。而被問到喜歡吃什麼餡料的和菓子，他表示自己從小喜歡吃鯛魚燒，所以是紅豆餡，至於拉麵他則是喜歡「味噌豚骨」口味。

出道多年，木村拓哉依舊維持好體態，被問到目前體重時，他也透露「60公斤以下」。最後到了粉絲拍照截圖的福利時間，木村拓哉調皮地翹起二郎腿吐舌比YA，讓觀看的粉絲樂得哈哈大笑。

▲最後到了粉絲截圖時間，木村拓哉調皮翹起二郎腿吐舌比YA。（圖／木村拓哉IG）
▲最後到了粉絲截圖時間，木村拓哉調皮翹起二郎腿吐舌比YA。（圖／木村拓哉IG）

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