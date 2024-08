木村拓哉直播鬆口來台灣開唱！百萬粉絲嗨爆　洩體重不到60公斤

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》展開紀念直播,公司也提前募集粉絲的問題,讓他在直播中解答。(圖/木村拓哉 IG)

▲最後到了粉絲截圖時間,木村拓哉調皮翹起二郎腿吐舌比YA。(圖/木村拓哉IG)

日劇天王木村拓哉為宣傳新專輯《SEE YOU THERE》,昨(14)日晚間首度在IG上開直播,唱片公司事先向粉絲募集問題,讓他在直播中回應提問。驚喜的是,木村拓哉在直播中還提到希望能在台灣舉辦演唱會,喊話:「see you there」,令台灣歌迷興奮不已,而被問到體重時,他則透露目前60公斤以下。木村拓哉開設IG以來首次進行直播,被問到感受如何,他表示其實之前就很好奇會是什麼感覺,在看了其他人直播時發現還可以即時互動,就和工作人員討論:「我是否也可以這樣做呢」,最終也順利進行了本次直播。而昨日湧入超過6萬人進入直播間與他互動,讓木村拓哉直呼:「原來是這種感覺啊!」此外,也有不少台灣粉絲紛紛留言敲碗,希望男神能來台開演唱會,木村拓哉見狀受寵若驚回覆:「欸!認真的嗎?」並喊話「See you there」,讓台灣歌迷又驚又喜。接著有人問如果在路上遇到他可以跟他說話嗎,木村拓哉笑說:「完全沒問題喔!跟我說個Hello我會很高興」,不過他也表示比起拿著手機偷拍,他更希望粉絲能與他聊天互動。而被問到喜歡吃什麼餡料的和菓子,他表示自己從小喜歡吃鯛魚燒,所以是紅豆餡,至於拉麵他則是喜歡「味噌豚骨」口味。出道多年,木村拓哉依舊維持好體態,被問到目前體重時,他也透露「60公斤以下」。最後到了粉絲拍照截圖的福利時間,木村拓哉調皮地翹起二郎腿吐舌比YA,讓觀看的粉絲樂得哈哈大笑。