柯文哲深陷政治風暴　藍白還能合？盧秀燕露主播笑、淡定給答案

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台灣民眾黨主席柯文哲多日來深陷政治風暴，藍營可能總統候選人中，與柯文哲互動較佳的台中市長盧秀燕，今天上午參加行政院會，媒體追問如何看待政治獻金風波？被馬辦點名參選國民黨黨主席，心裡有底嗎？盧秀燕露出招牌的主播式笑容，優雅對著鏡頭說「謝謝大家的關心，謝謝」，隨即轉身離去。本屆總統大選藍白合破局後，台中市成為藍白合示範區，盧秀燕持續與白營維持良好關係，不僅多次為參選台中區域立委的蔡壁如站台，蔡壁如落選後，還延攬她到市府擔任顧問；柯文哲在立委競選期間，主動為候選人廖偉翔、羅廷瑋錄製推薦影片；立法院副院長江啟臣拜訪民眾黨台中市黨部主委江和樹，獲江和樹表態「如果阿北不選台中市長，我就全力支持你」。連串操作讓盧秀燕不僅被看好2028代表國民黨參選總統，也被視為最能攜手柯文哲、重啟藍白合的藍營政治人物。但上週起，要求她先扛起下屆黨主席大任的勸進聲不斷，本周白營又爆發政治獻金風波，低調多日的盧秀燕今（15）日北上參加行政院會，被守在院外的媒體追問「馬辦點名你選黨主席，心裡有個底嗎？」、「出訪美國有順便布局嗎」、「妳怎麼看柯文哲政治獻金的風波？」她微笑對著鏡頭說「謝謝大家的關心，謝謝」、「謝謝大家，辛苦了」，隨即從容轉身離去。