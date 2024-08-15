許光漢首演韓劇「只給1集還領便當」？《無路可走》逆轉演技太強

僱韓劇《無路可走：輪盤賭》昨（14）日上架最新一集，台灣演員許光漢飾演的殺手「Mr. Smile」終於現身，他大撂英文、冷血殺人，與過往飾演的角色形象大不同。隨著故事發展，原以為他慘領便當只會露臉1集，沒想到結尾來個「大反轉」，後續劇情令人期待。
《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄 飾）以求生存。
以下有劇情透露，慎入！！！
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許光漢第一次演韓劇「戲份只給1集」？真相在最後大逆轉
許光漢日前接受台灣媒體訪問，對飾演的角色與劇情「三緘其口」；原來是整整8集中，他到了第6集才會現身，飾演安明自（廉晶雅 飾）僱用的殺手，除了名字「Mr. Smile」，其他來歷背景一概不知，是非常神祕的反派角色。
手腳俐落還冷血殺一堆人 許光漢成功扭轉演員形象
第6集中，手腳俐落的「Mr. Smile」入境南韓，三兩下就解決日本黑道、刑警白仲植，順利帶走李尚奉（金武烈 飾）跟金國浩，與僱主見面拿到5億後，他奉命殺掉李尚奉，只是沒想到被安明自擺了一道，反被她開槍命中倒地。
原以為「Mr. Smile」真的笨到就此領便當，假死的他掏出備用手槍教訓安明自，並跟為了逃亡而拚死搏鬥的金國浩一陣扭打，「Mr. Smile」搶輸手槍慘吃對方2發子彈，噴血倒下；金國浩也成功駕車逃走，昏倒在警局前。
該集尾聲，畫面突然回到「Mr. Smile」的死亡現場，腳步聲與撥打電話的聲音同步出現，以一句「Mr. Smile」的獨特低音「Hi」結束該集，證實「Mr. Smile」沒有死；預計在下集完結篇中，「Mr. Smile」的目標可能轉至安明自身上。
許光漢曾表示，這次出演《無路可走：輪盤賭》都是用英文講台詞，也因為他是受僱綁架金國浩的殺手，所以跟劉宰明有許多對手戲，和廉晶雅、金武烈、趙震雄只有短暫交手，與其他演員沒有太多戲份，他的「劇透」也終於在本周公開，觀眾可至Disney+收看。
《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類 型：犯罪、懸疑、驚悚
導 演：崔國熙、李河斌
編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）
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編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）
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