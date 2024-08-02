許光漢拍韓劇是講英文台詞！「見不到李光洙」吐露台、韓劇組差異

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許光漢高中時參加熱音社擔任其主唱，讓他一度抱有歌手夢；在2003年21歲時，被選中參與周杰倫《葉惠美》專輯中〈三年二班〉MV演出，以及2012年的郭書瑤單曲〈愛的告白〉MV男主角，隨後與「種子音樂」簽約，培訓期間接觸到演戲，2013年以藝名「許穎東」出演馬來西亞電視劇《潛入藍中籃》，結束拍戲初體驗後，與唱片公司因合約問題無法組男團出道，解約後到咖啡廳、酒吧、餐廳邊打工邊參加無數場面試，過程十分不順遂。
直到大學，許光漢成為模特兒，有了走秀、拍短片跟廣告的機會，知名度漸漸打開；後來陸續演出《植劇場》系列劇；電視《1006的房客》、《罪夢者》與電影《陽光普照》讓他逐漸奠定演員地位，2019年在主演的戲劇《想見你》中1人分飾「李子維」與「王詮勝」2角色，許光漢因此紅遍亞洲，南韓觀眾也因為《想見你》愛上他，受到韓國影視圈青睞的許光漢，受邀出演韓劇《無路可走：輪盤賭》，不少網友看到他跟趙震雄、劉宰明、李光洙排排站宣傳作品，讚嘆表示：「真的是台灣之光！」
首演韓劇當殺手 許光漢整場戲「幾乎都是英文台詞」
首度出演韓劇，許光漢拿到的是「反派」角色，在《無路可走：輪盤賭》中詮釋一路追殺飾演罪犯劉宰明的殺手「Mr. Smile」，他的角色設定跟劉宰明「形影不離」，所以跟其他演員未有過多的對手戲，僅和趙震雄、廉晶雅、金武烈等人有短暫交手。
雖然語言不通，但這並非造成許光漢的困擾，當拿到《無路可走：輪盤賭》的邀約劇本後，他非常興奮，加上又是沒嘗試過的反派角色，「我很想要體驗當殺手是怎麼樣的感覺！」亦覺得這是演員生涯中，難得的學習機會，當然義不容辭接下拍攝。
不過整齣戲拍下來，許光漢透露使用韓文講台詞的頻率不多，「這次比較多的是英文台詞，這殺手沒有特別設定背景，基本上都是用英文回答。」許光漢也因為跟劉宰明對手戲多，直呼可以跟大前輩演戲、看到對方的演技，「很開心」。
許光漢也表示，「Mr. Smile」要做的事「很多」，扛人、丟東西、開槍射擊都有，為了演好帥氣殺手做足苦工，他花了長達2週的時間進行訓練，讓動作在螢光幕上，看起來可以更專業、俐落。
台劇、韓劇拍攝文化差異 光是「劇本」就很不一樣
聊到拍韓劇最有趣的事，許光漢眼睛發亮開心分享：「我覺得比較不一樣的是，（韓方）在拍攝前會給劇本，我收到韓文、中文版的劇本，還有只有分鏡的全集分鏡本，每場圖都是畫好的，讓我滿驚訝的，因為我沒收過這樣的分鏡本。現場拍攝也會有畫板，上面都是分鏡表，說明現在在拍什麼、現在要拍完，這是讓我覺得特別的地方。在吃飯、放飯也很特別，有時候早餐是在一整家店吃，他們會請廚師來煮，大家坐在那邊吃，是打飯的狀態，這就是我想要體驗的不同文化！」
因為《無路可走：輪盤賭》的要角全是南韓一線卡司，這對許光漢來說也是難得體驗，他拍攝時瞬間變成「小迷弟」，演到一半會不自覺出神看大前輩劉宰明的演技，「雖然之前看過很多前輩的作品，知道前輩演技厲害，但現場感受後是另一種震撼！對我來說是不一樣的，有時候在演戲會忍不住『想要好好看前輩演戲』，我都會跟自己說不行不行，要回到自己狀態才行，印象深刻，我也從前輩身上學到很多，謝謝他」。
而訪問結束後，許光漢也終於用上韓文，表示：「辛苦了！」跟韓國工作人員、劉宰明，以及台方的工作人員和記者致謝。
《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄 飾）以求生存。
《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類 型：犯罪、懸疑、驚悚
導 演：崔國熙、李河斌
編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）
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