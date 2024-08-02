劉宰明公開許光漢赴韓打拚辛苦內幕！超不捨：他一定要被世界看見

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劉宰明又譯「劉在明」，是1997年出道的南韓演員，他20多歲時先參演舞台劇累積經驗，參演的《請回答1994》、《請回答1988》、《梨泰院Class》仍是南韓影視中「不敗的神劇」，特別是在《梨泰院Class》飾演反派角色「張大熙」會長，為了求饒世路（朴敘俊 飾）下跪痛哭的流眼淚、流鼻涕、流口水的名場面，驚豔當時的觀眾。他除了是演員，現在還多了導演、作家等身分。
年紀51歲的劉宰明，曾有著模特兒般的好身材，當他拍攝《梨泰院》站在身高185cm的朴敘俊、身高187cm的安普賢旁邊，大眾才驚覺劉宰明身高有183cm；2017年他拍攝《祕密森林》時，西裝造型的模樣更讓他獲封「體型天才」美譽。
演性侵殺人犯「情況與趙斗淳事件相似」 劉宰明當壞蛋做足功課
劉宰明因為長相的關係經常飾演反派，有「反派專門戶」封號。他在《無路可走：輪盤賭》中詮釋「金國浩」，是犯下連續強姦、殺人的罪犯，被判有期徒刑15年，由於獄中表現優良假釋2年，坐牢13年後出獄，但南韓國民十分不接納他，回家時遭到隔壁鄰居抗議，大眾誓言要拿下他的人頭，去兌換200億韓元懸賞金。
對於飾演重刑犯，劉宰明其實沒有壓力，因為他知道在許多電視電影中，「反派」的存在感總是最為強烈，他有感而發表示：「當這樣的惡棍出現在現實世界中，許多人會反對他們住在附近，甚至發起抗議和連署，這就是我們所處的這個充滿『善與惡』的混雜世界。」
提到「金國浩」回歸社會的劇情；改編自真實案例「趙斗淳事件」的電影《希望：為愛重生》也發生在現實生活中，趙斗淳2008年性侵8歲女童，犯下殺人、暴力等18項前科後被判處有期徒刑12年，在2020年刑滿釋放，回家途中被民眾包圍抗議丟雞蛋；種種畫面都與《無路可走：輪盤賭》裡的「金國浩」出獄回家的處境相似。
劉宰明在飾演此罪犯前，其實做了不少功課，他說：「如果要分享我的一些想法，我認為反派角色不應該只是單純的虛構角色或壞蛋，而應該是有真實存在的人物，而且這個人也應該有他自己的理由。即使是帶著善良外表的人，也可能做出邪惡的事情。在這個充滿善惡混雜的世界中，這2個要點是最關鍵的。因此，我為了找到這些方面的真實性，付出了不少努力。」
嘆異地工作不容易 劉宰明初見許光漢「被帥暈」：希望他成為世界級演員
這次在《無路可走：輪盤賭》中，劉宰明跟許光漢有諸多對手戲，所以他對許光漢隻身到南韓拍戲讚譽有加，透露2人第一次見面是在派對上，劉宰明先是被對方的「帥氣外表」震撼，接著看到儘管語言隔閡，許光漢仍努力表達想法，眼神總是發亮的專注對談者並認真聆聽，「而我看到他在表演中也是全力以赴，這真的是一個非常特別的經驗，畢竟在陌生的環境中，面對許多不適應的情況應該滿辛苦的，他（許光漢）卻毫不退縮，每一刻都竭盡全力，這點給我留下非常深刻的印象」。
劉宰明也分享跟許光漢對戲時，臨時加台詞的有趣故事，「在非常寒冷的日子裡，我們為了殺死對方，或是為了活下去而拼命的動作場景，最讓我印象深刻。那場戲真的很辛苦，因為不僅是身體上非常勞累，天氣也非常寒冷，而我們知道用適當的力氣是無法充分展現這部作品的魅力，所以我們盡了最大的努力去完成它。我記得那場戲最後的效果很好，我們感到非常滿意。不知道你還記不記得（對許光漢說），中間我們稍微改了一下動作分鏡，有一段插入的台詞，我對許演員，也就是Mr. Smile說了一句『我們一起撐到最後吧』，那個場景讓我印象深刻。」拍完戲後，劉宰明自豪表示：「我們有很大的成就感！」
聊到許光漢，劉宰明的讚美沒停過，他透露曾到越南拍戲，知道在他鄉工作的是一件不容易的事情，「我曾經參與過越南合拍的電視劇，那時也遇到許多困難，溝通的問題、文化的差異，還有很多無法解釋的狀況。但令我驚訝的是，似乎再大的困難，對許光漢來說都不是問題，他總是以沉穩的態度面對每個挑戰，竭盡全力完成每個日程。我雖然不太了解，但我希望許光漢能成為更國際化的演員，既然現在有了在韓國的經驗，希望他能有參與其他國家作品的拍攝機會，成為一名世界級的演員！如果看到這樣的新聞報導，我會感到非常高興，我也會在心裡為他加油」。
《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄 飾）以求生存。
《無路可走：輪盤賭》播出資訊
類 型：犯罪、懸疑、驚悚
導 演：崔國熙、李河斌
編 劇：李銖真
集 數：8
主 演：
趙震雄（飾演：白仲植）、劉宰明（飾演：金國浩）
金武烈（飾演：李尚奉）、廉晶雅（飾演：安明自）
成愉頻（飾演：徐動夏）、許光漢（飾演：Mr. Smile）
李光洙（飾演：尹暢才）、金聖喆（飾演：成俊宇）
播 出：2024年7月31日－2024年8月21日
收 看：Disney+（每週三15：00更新2集）
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