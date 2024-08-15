權值股尾盤跌幅擴大、台積電收943元　台股跌132點、失守22000點

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美國股市昨（14）日受到通膨數據低於預期的激勵，四大指數呈現漲多跌少，不過與台北股市連動較大的費半指數逆勢走跌，台積電ADR也下跌逾1%，因此拖累台北股市今（15）日表現疲弱，以22005.69點開出、下跌21.56點，午盤雖然一度翻紅，可惜尾盤在權值股的走低下，終場收在最低點、下跌132.08點或0.6%，收在21895.17點，失守22000點關卡，日K拉出一根黑K棒，並且月線得而復失，成交量再度縮小到4000億以下，來到3235.31億元，創下2月1日、超過半年以來新低量。大盤走低之際，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高一度來到263.11點，終場上漲2.02點或0.78%，收在262.25點，日K連5紅，並且領先大盤成功站上月線，成交量為1177.26億元。今日個股成交量排行榜前五名；擎亞、新光金、鴻海、中環、陽明；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、羅昇、萬潤、技嘉。今日電子股人氣明顯衰退，成交比重下跌到6成以下，來到58.7%。台積電開盤下跌3元、以945元開出，盤中雖然一度翻紅，最高來到950元，不過尾盤賣壓出現，終場下跌5元或0.53%，收在943元，拖累大盤指數就有40點；昨日召開法說會的鴻海，雖然繳出亮眼成績單，不過投資人好像不太買單，開在平盤價位185.5元，不過盤中賣壓加重，最後一盤更是爆出4395張賣單，終場收在最低價181元、下跌4.5元或2.43%，拖累大盤指數就有21點；聯發科也同步走低，終場下跌30元或2.53%，收在1155元，拖累大盤指數就有15點。雖然權值股走低，不過也是有電子股逆勢走高，其中焦點在機器人概念股，機器人與智慧自動化展將在8月21日至24日登場，市場傳出輝達執行長黃仁勳將抵台參加，因此機器人概念股搭順風車在度走高，其中被稱為「黃仁勳AI妖股」的慧友再度走高，早盤原先下跌逾2%，盤中股價急拉點火攻上漲停價74.5元，並且鎖死到收盤；此外，維田也攻上漲停54.7元，威盛上漲逾8%，原相上漲逾7%，鑫創上漲逾5%，新漢、凌陽、均豪上漲逾3%，迅得上漲逾2%。此外，資金今日也聚集在非電族群，首先是生技股，類股指數上漲近2%，位居漲幅排行亞軍，國邑、昱展新藥亮燈漲停，順藥、友華上漲逾7%，藥華藥上漲逾6%，睿生光電上漲逾4%，東生華、聿新科上漲逾3%。營建股也有亮眼表現，類股指數上漲1.6%。其中達麗財報繳出好成績，第二季稅後純益3.47億元，每股純益0.81元。達麗未來四年動能無虞，每年都有逾百億元的完工量，今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，營運可期，激勵達麗股價亮燈漲停、來到65.2元，其他攻上漲停的還有京城、收在121元，愛山林上漲逾7%，全坤建上漲逾6%，永信建上漲逾5%，大將、新美齊、順天上漲逾3%。航運股也揚帆起行，業界傳出，龍頭地中海航運本周一開始陸續通知客戶，本月15日美西與美東航線每FEU（40呎櫃）調漲1000美元，多家船公司也宣布跟進，其中一家還宣布要漲1200美元。因此激勵航運股走高，陽明、萬海、陸海上漲逾3%，長榮上漲逾1%。