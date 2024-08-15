霸王硬上弓！台八女星吳欣樺壓著前任強吻又調情「太令人害羞了」

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▲吳欣樺受南韓保寧市的邀請，在夏季年度盛典「泥漿節」擔任開場演出。（圖／民視提供）

吳欣樺在民視八點檔《愛的榮耀》飾演吳東諺的前女友黛安娜，角色十分熱情大膽，對前任大貴(吳東諺飾演)調情，她笑說簡直是霸王硬上弓，太令人害羞了，還好吳東諺一直很親切鼓勵她，在她NG時也給十足的鼓勵，甚至對她精神喊話「放膽的來吧！」吳欣樺還有一場壓著吳東諺強吻他的一場戲，她笑說本來很怕被觀眾罵，但看了播出大家還留言說「太溫柔，下手太輕了」、「前任這麼美還不暈，大貴不要我要喔」，讓她又驚又喜。除了演戲，吳欣樺斜槓直播歌唱平台，受封「百萬直播女神」受到粉絲歡迎，日前受南韓保寧市的邀請，夏季年度盛典「泥漿節」擔任開場演出，一連演唱3首自創曲，與南韓民眾一起嗨翻暑假。從女團出道的吳欣樺，雖然不是第一次登大舞台，但為了這一次的任務，特別集訓1個月，每天趁拍攝8點檔的空檔，就到舞蹈教室報到，甚至還報名韓文家教，勤練韓文，台下每一位都很熱烈的互動，讓她直呼很有成就感。南韓保寧泥漿節，已經邁向第27個年頭，每年都吸引了全世界各地近300萬的觀光客前來體驗泥漿浴、泥漿趣味競賽，長達3周的盛會讓當地的旅店為之客滿。這一次吳欣樺能有機會站上南韓舞台，在流行娛樂文化的殿堂，展現個人舞藝與歌藝，讓她直呼很像夢想成真。