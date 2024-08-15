暫不考慮回歸！自曝沒和柯文哲聯絡　蔡壁如：我本就不太會安慰人

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台灣民眾黨主席柯文哲因政治獻金案，爆發從政生涯最大危機，多位學者指「蔡壁如在的時候都沒這些事」，主張她應盡快回到黨中央。目前擔任台中市政府顧問的蔡壁如表示，她至今沒打電話給柯文哲，因為「我很不會安慰人」，柯文哲也沒跟她聯絡，為免柯分心，等這段混亂期過去，她才會主動連繫。政治學者郭正亮等人昨天在政論節目提到，如果蔡壁如還在柯文哲身邊，絕不會發生政治獻金等問題，為她被「發配邊疆」抱不平；還有網友3天前在臉書社群網站留言，指幸好蔡壁如被流放，「不然現在也要忙著收拾爛攤子」，獲蔡壁如按讚。蔡壁如今（15）日接受媒體電訪時，表示目前不考慮重回民眾黨中央，呼籲外界不能因競選總部有「一組人」獨斷獨行，就擴張為民眾黨所有人都有錯，這樣非常不公平，畢竟許多黨工都懷有理想，不該被混為一談。蔡壁如接著左踢黃珊珊、右打李文宗，強調候選人不可能清楚競選期間所有細節，任何狀況應由競總的總幹事（黃珊珊）負全責。她還大爆料，指出立委選舉期間，各地方黨部請款時即使備齊所有單據，也經常「請不動」，有「一組人」就是不肯輕易通過。這些事，時任競總財務長的李文宗應該都清楚，喊話李文宗不要像「渣男」一樣，說要負責任卻又說什麼都不知道。蔡壁如說，過去她執行職務時，只會考慮 「絕對不能害到柯文哲」，不可能容許浮報等違法情事發生。現在看到柯文哲的狀況，非常不捨。現值多事之秋，她沒打電話給柯文哲，因為「我很不會安慰人」，避免柯分心，她會等這段混亂期過去，才會主動連絡。