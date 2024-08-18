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疑開車用手機挨轟！王齊麟現身道歉　坦言：不好的地方會改進

記者許芷芸／綜合報導

▲王齊麟先前因在IG上傳一段駕駛視角的限時動態挨轟，日前他出席出席活動時，針對此事回應：「不好的地方去做改進。」（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟先前因在IG上傳一段駕駛視角的限時動態挨轟，日前他出席出席活動時，針對此事回應：「不好的地方去做改進。」（圖／王齊麟IG）
台灣羽球男雙選手王齊麟，與搭擋李洋創下奧運金牌二連霸紀錄，一舉一動都引發關注，然而回國後才因女友陳詩媛（十元）進入管制區接機引發爭議，日前又被粉絲抓包疑似開車邊用手機遭到炎上。面對社群上罵聲不斷，王齊麟日前現身土銀表揚大會，接受媒體訪問時，針對「開車用手機」一事做出回應：「不好的地方會去做改進。」

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開車疑用手機　王齊麟挨轟「金牌濾鏡消失」

王齊麟先前在IG上傳一段駕駛視角的限時動態，畫面中可以看見，車外陰雨綿綿，王齊麟無奈寫下「我剛洗車」。由於拍攝視角來自駕駛座位置，因此引發民眾質疑：「究竟是他自己在開車時拍攝，還是由後座的人幫忙拍攝？」

消息曝光瞬間引發熱議，有人將限動截圖PO上Dcard，眾人紛紛留言撻伐：「金牌濾鏡全部消失」、「人開始飄了，明知道做任何事都會被放大」、「他其實是個羽球很強的屁孩吧」，網路上罵聲一片。

▲照片中可看出王齊麟正在開車，卻疑似使用手機拍下外面下大雨的景象，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發網友不滿。（圖／翻攝自王齊麟IG）
▲照片中可看出王齊麟正在開車，卻疑似使用手機拍下外面下大雨的景象，並配文「我剛洗車」，危險行徑引發眾人撻伐。（圖／王齊麟IG）
王齊麟首度出面道歉　坦言「不好的地方會改進」

王齊麟日前出席土銀表揚大會，接受媒體採訪時表示：「自己的言行上還是要多注意，好的地方繼續維持，不好的地方去做改進」。此外，回顧一路以來的心路歷程，王齊麟表示東奧之後經歷了低潮，與李洋也曾有過爭吵，如今好搭檔即將退役，他感性地說：「祝福彼此在各自領域發光發熱。」

▲「麟洋配」奧運再奪金，土地銀行今（15）日舉行表揚大會，除頒發百萬獎金給王齊麟，董事長何英明（左）再加碼，提供晉升職等、記功敘獎及加發營養費。（圖／記者朱永強攝）
▲王齊麟（右）日前出席土地銀行表揚大會，針對「開車用手機一事」，他出面回應坦言：「自己的言行上還是要多注意。」（圖／記者朱永強攝）


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