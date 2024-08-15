屏東縣府推出「好屏友趣郊遊」打卡抽獎活動

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▲在屏東特定景點完成抽獎任務，還有機會贏得海景雙人住宿一晚。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府下半年推出全新主題活動「好屏友，趣郊遊」，以創意十足的大富翁遊戲形式，邀請民眾一同探索屏東的獨特魅力，並有機會抽中多項大獎。這次活動結合屏東33鄉鎮的人文與自然特色，透過趣味互動遊戲，帶給遊客前所未有的旅遊體驗。「好屏友，趣郊遊」活動以大富翁遊戲為核心概念，設計出一張充滿互動與趣味的屏東旅遊地圖。活動期間自8月23日至12月15日，民眾可於各旅服中心參加大富翁遊戲，有機會獲得精美好禮。此外，若在屏東特定景點完成抽獎任務，還有機會贏得「海景雙人住宿一晚」、「華裔設計師DANIEL WANG官方精選好物」、「屏東縣定野餐墊組」、「屏東四季限量紀念禮包」等豐富獎項。交通旅遊處表示，活動期間將不定期推出打卡任務，結合屏東的美食、美景與文化活動，讓遊客在遊戲過程中深入體驗屏東的多元魅力。縣府也同步舉辦短影音拍攝活動，民眾只需於八月底前拍攝一分鐘以上的屏東景點影片，並上傳至指定平台，即可獲得限量的屏東縣定野餐墊組，數量有限送完為止。