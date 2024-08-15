可米小子張耀文將入獄！他轉行變「最帥牙醫」　這2成員相繼去世

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▲▼王傳一（上圖）、曾少宗活躍於螢光幕，沒有離開演藝圈。（圖／大愛電視、幸星娛樂提供）

▲許君豪目前是成都某牙醫診所醫師兼院長。（圖／許君豪微博）

▲申東靖2012年不慎跌倒撞到腦部，後來頭痛就醫檢查出腦部有血塊，術後陷入昏迷，被判定腦死，家屬最後忍痛拔管。（圖／陳鎮川IG）

▲安鈞璨8年前不敵肝癌病逝，享年31歲。（圖／安鈞璨微博）

入選過偶像男團「可米小子」練習生的張耀文，擔任華碩電腦策略採購部副理期間，收取廠商超過1300萬元回扣，被依背信罪判處2年6個月徒刑定讞，必須入獄服刑。雖然張耀文非可米小子成員，但不少網友關注這組曾經紅極一時元祖男團，6位前成員王傳一、曾少宗、申東靖、張庭偉、安鈞璨、許君豪近況為何，當中有人轉行成為牙醫師，還有兩位成員陸續離世。可米小子前成員只剩王傳一、曾少宗還在演藝界耕耘，團長王傳一單飛後朝戲劇圈發展，曾經拿下金鐘獎男配角獎，知名作品有偶像劇《醉後決定愛上你》、《飛魚高校生》、《三隻小豬的逆襲》；曾少宗於團體解散後，全力往演員之路邁進，入圍過金鐘獎，《惡魔在身邊》、《茶金》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等劇集都為觀眾熟知。許君豪離開娛樂圈後，苦讀5年考取四川大學華西口腔醫學院，再到德國攻讀碩士，目前為大陸執業牙醫師，於成都經營2家診所，他過去經常受邀上節目、直播衛教，微博擁有不少死忠粉絲；張庭瑋退出演藝圈後投入餐飲業，現為知名連鎖手搖飲店「萬波島嶼紅茶」創始人兼老闆，品牌不到2年已經在競爭激烈的手搖飲市場佔有一席之地。申東靖2012年不慎跌倒撞到腦部，後來頭痛就醫檢查出腦部有血塊，術後陷入昏迷，於加護病房插管治療，最終被判定腦死，同年10月病情惡化，家屬忍痛決拔管，申東靖被送回新北市瑞芳家中過世，得年29歲；安鈞璨為B肝帶原者，有肝硬化病史，2013年確診肝癌 ，積極治療後一度好轉，2年後追蹤發現體內長百顆腫瘤，癌細胞擴散至骨頭，2週後辭世，享年31歲。